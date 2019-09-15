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    Політика

    У Раді створили нове міжфракційне об’єднання

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    Верховна Рада України - У Раді створили нове міжфракційне об’єднання
    Верховна Рада України

    Створення нового об’єднання стало можливим за підтримки членів Світового конгресу українців

    У Верховній Раді створили нове між фракційне об’єднання «Українці в світі».

    Про це розповів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук з парламентської трибуни, повідомляє УНН.

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    «Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9-го скликання міжфракційного депутатського об’єднання «Українці в світі». Головою цього об’єднання обрано народного депутата України Юраша Святослава Андрійовича», – зазначив Стефанчук.

    За його словами, створення нового об’єднання стало можливим за підтримки членів Світового конгресу українців.

    Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового конгресу українців.

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