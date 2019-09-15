У Раді створили нове міжфракційне об’єднання



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Верховна Рада України

Створення нового об’єднання стало можливим за підтримки членів Світового конгресу українців

У Верховній Раді створили нове між фракційне об’єднання «Українці в світі».

Про це розповів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук з парламентської трибуни, повідомляє УНН.

«Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9-го скликання міжфракційного депутатського об’єднання «Українці в світі». Головою цього об’єднання обрано народного депутата України Юраша Святослава Андрійовича», – зазначив Стефанчук.

За його словами, створення нового об’єднання стало можливим за підтримки членів Світового конгресу українців.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового конгресу українців.