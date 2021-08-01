У «Слузі народу» розповіли про підготовку до саміту Зеленського і Байдена: час не на нашому боці

Українська сторона має дев'ять основних напрямків для обговорення

Саміт президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні очікується змістовним, сторони обговорюватимуть питання за дев'ятьма напрямками. Про це народна депутатка від «Слуги народу« Ірина Верещук розповіла в етері телеканалу «Україна 24».

«У будь-якому випадку цей візит буде наповнений змістом», - заявила політкиня, додавши, що «у нас просто немає шансів не наповнити його змістом«.

«Час не на нашому боці. Ми прекрасно розуміємо, що агресивна політика Кремля триває, що Росія не зупиниться, і «Захід-2021», назвемо це навчаннями, може закінчитися негативно для нас», - вказала вона.

За словами Верещук, напередодні саміту до США з підготовчим візитом поїдуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Українські посадовці персонально займатимуться напрацюванням документів - у космічній галузі, в галузі обміну інформацією, про дослідження розробки тестування та оцінки. «Якщо нам вдасться підписати - вважайте, що ми зробили велику справу«, - додала депутатка.

Загалом, продовжила «слуга«, українська сторона має дев'ять основних напрямків для обговорення.

«Наприклад, координація планів і політики, які у нас плани, які у них. Українська інституційна оборонна реформа - ми будемо також обговорювати. Реформа оборонної промисловості, як можуть корпорації зайти в наші підприємства. Посилення співпраці НАТО і України - це все буде обговорюватися«, - уточнила Верещук.

Окрім того, зауважила політкиня, «є повідомлення про те, що ті, хто відповідає за візит, зустрічалися з військовим представником, військовим аташе Бріттані Стюарт, представником США в Україні з підготовки оборонного меморандуму«.