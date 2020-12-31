У США висунули нові звинувачення Коломойському

У заяві міністерства юстиції США затверджується, що Коломойський і Боголюбов використовували незаконно привласнені кошти з українського Приватбанку для покупки комерційної нерухомості в Огайо

Прокуратура США звинуватила українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Огайо.

Про це пише Reuters.

Відповідний позов був поданий до федерального суду Південного округу штату Флорида у середу, 30 грудня. Саме в цьому штаті базуються фірми, через які було куплено будівлю.

За даними влади США, 22-поверхова офісна будівля була спільно придбана Коломойським, Боголюбовим та низкою інших осіб у 2008 році.

Мін'юст США вважає, що для даної транзакції були використані кошти, які Коломойський і Боголюбов шахрайським шляхом отримали з ПриватБанку. Частину грошей вони нібито перевели в США через мережу фіктивних фірм. Міністерство наполягає на необхідності проведення суду присяжних.

Раніше такі звинувачення стосувалися власності в Кентуккі і Техасі. У відомстві заявили, що всі три об'єкти нерухомості (в Кентуккі, Техасі і Огайо) «підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей».

Адвокати Коломойського поки не коментують звинувачення. Зв'язатися з представниками Боголюбова не вдалося.

У цілому, за даними Міністерства юстиції США, нерухомість в трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів.

Як повідомляв «Главком», на початку листопада 2019 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду призначила закрите засідання у справі за апеляційними скаргами Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабміну, Мінфіну і Приватбанку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року.

Нагадаємо, що 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо Приватбанку. Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

Сам текст рішення Окружного адмінсуду Києва досі залишається засекреченим на підставі пункту чотири частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Тодішній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ (Chatham House, Лондон) у контексті судових процесів довкола Приватбанку запевнив, що в уряду «є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій».

Наприкінці листопада 2019 року олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність Приватбанк у найближчому майбутньому.

13 травня 2020 року Верховна Рада підтримала в цілому так званий «антиколомойський» законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ.

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Довідково. 18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів Приватбанку, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в його капітал понад 155 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку України, Приватбанк на 1 червня 2020 року за розміром загальних активів (590,59 млрд грн) посідав перше місце серед 75 діючих в країні банків.