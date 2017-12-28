У Яценюка вважають, що Україна замало робить для протидії Росії

Нам треба формувати широкий фронт тиску на агресора

Для протидії Росії Україна повинна постійно пропонувати конкретні дії. Про це заявив в ефірі телеканалу «Еспресо» Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2014-2016 роках. «Нам треба постійно працювати над тим, щоб посилювати тиск на



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Нам треба формувати широкий фронт тиску на агресора

Для протидії Росії Україна повинна постійно пропонувати конкретні дії. Про це заявив в ефірі телеканалу «Еспресо» Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2014-2016 роках.

«Нам треба постійно працювати над тим, щоб посилювати тиск на Росію. Цьогорічне головування Канади в Групі Семи створює можливість для пропозицій нових ідей», - сказав він.

На його думку, те, що зараз робить Україна, - замало.

Він підкреслив, що Україні варто активніше залучати своїх партнерів до мирного врегулювання.

Лубківський нагадав, що в 2014 році, коли на посаді прем’єр-міністра був Арсеній Яценюк, а Міністерство закордонних справ очолював Андрій Дещиця, «разом із західними партнерами засновано Женевський формат»: «На мій погляд, це був оптимальний формат переговорів з Росією за участю Сполучених Штатів і Європейського Союзу, який щойно набував сили. Втім, після обрання президентом Петра Порошенка, цей формат - я так розумію, за рекомендацією міністра закордонних справ Павла Клімкіна - був змінений на формат Нормандський... Не будемо критикувати те, що є, але маємо реально оцінювати, до якого переговорного стану прийшла ця ситуація», - зазначив Лубківський.

Сьогодні, вважає український дипломат, до існуючих переговорних форматів варто додавати нові інструменти. За його словами, у рік, коли Канада головує в Групі Семи, варто спробувати створити міжнародний гуманітарний майданчик, зосереджений на такій фундаментальній сфері, як дотримання прав людини на території окупованого Криму і на окупованих територіях Донбасу.

«По-перше, треба діяти, щоб об'єднати обидві теми в гуманітарній площині. Агресор той самий, природа агресії - та сама, природа порушень прав людини теж. На рівні уповноважених представників держав-членів Групи Семи, Європейського союзу і НАТО важливо забезпечити вироблення пропозицій щодо реакції на найбільш значимі і резонансні порушення. Нема ілюзій, це - складні завдання, але над цим треба працювати», - зазначив Лубківський.

За його словами, потрібна систематизація цієї роботи: «Нам треба формувати широкий фронт тиску на агресора. Якщо вдасться вибудувати роботу, яка буде мати широкий міжнародний фронт, тоді, звичайно, зросте можливість для впливу на Кремль», - сказав Лубківський.