Клімкін прокоментував пристрасті навколо візиту Джуліані до Києва



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За словами Клімкіна, завжди є люди, які хочуть гратися в якісь ігри, не розуміючи їх правил

Скасування можливого візиту адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Київ не є елементом двосторонніх відносин - міністр

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що не вважає скасування можливого візиту адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Київ елементом двосторонніх відносин. Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

За словами Клімкіна, завжди є люди, які хочуть гратися в якісь ігри, не розуміючи ані які правила цих ігор, ані які їх учасники. «Це сумно, але коментувати можливі візити Джуліані, як елемент двосторонніх відносин — це викликає у мене таку дружню посмішку», - сказав міністр.

Водночас, Клімкін зазначив, що протягом останніх п’яти років Україні вдалося досягти двопартійного консенсусу щодо підтримки нашої держави Сполученими Штатами Америки.

«Те, чого ми досягли за цей час, - це двопартійний консенсус щодо підтримки України, і його ми зобов’язані підтримувати. Це, насправді, головне», - наголосив Клімкін.

Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані раніше заявляв про свій намір відвідати Київ для зустрічі із Зеленським, щоб переконати українську владу почати розслідування, пов'язане з інтересами президента США Дональда Трампа щодо втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

Згодом Джуліані скасував свій візит до Києва.