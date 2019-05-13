  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Клімкін прокоментував пристрасті навколо візиту Джуліані до Києва

    • Розсилка
    За словами Клімкіна, завжди є люди, які хочуть гратися в якісь ігри, не розуміючи їх правил - Клімкін прокоментував пристрасті навколо візиту Джуліані до Києва
    За словами Клімкіна, завжди є люди, які хочуть гратися в якісь ігри, не розуміючи їх правил

    Скасування можливого візиту адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Київ не є елементом двосторонніх відносин - міністр

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що не вважає скасування можливого візиту адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Київ елементом двосторонніх відносин. Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

    За словами Клімкіна, завжди є люди, які хочуть гратися в якісь ігри, не розуміючи ані які правила цих ігор, ані які їх учасники. «Це сумно, але коментувати можливі візити Джуліані, як елемент двосторонніх відносин — це викликає у мене таку дружню посмішку», - сказав міністр.

    Читайте також

    Водночас, Клімкін зазначив, що протягом останніх п’яти років Україні вдалося досягти двопартійного консенсусу щодо підтримки нашої держави Сполученими Штатами Америки.

    «Те, чого ми досягли за цей час, - це двопартійний консенсус щодо підтримки України, і його ми зобов’язані підтримувати. Це, насправді, головне», - наголосив Клімкін.

    Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані раніше заявляв про свій намір відвідати Київ для зустрічі із Зеленським, щоб переконати українську владу почати розслідування, пов'язане з інтересами президента США Дональда Трампа щодо втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

    Згодом Джуліані скасував свій візит до Києва.

    Читайте також
    Павло Клімкін Київ США міністр вибори Дональд Трамп адвокат розслідування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ