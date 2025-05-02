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Угода про надра вимагатиме зміни Бюджетного кодексу: зареєстровано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Угода про надра вимагатиме зміни Бюджетного кодексу: зареєстровано законопроєкт
Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу
фото з відкритих джерел

Законопроєкт передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету

Уряд вніс у Верховну Раду законопроект про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації угоди про надра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Законопроєкт має назву «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, він передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету України для подальшого спрямування до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови, створеного відповідно до угоди з урядом США.

Джерела доходу:

  • 50% збору за спеціальні дозволи на користування надрами;
  • 50% коштів від продажу спецдозволів;
  • 50% доходів від реалізації частини продукції, що належить державі;
  • інші передбачені угодою доходи від експлуатації природних ресурсів.

Обмеження:

  • не включаються доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію;
  • не враховуються доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від РФ.

Використання коштів:

  • перераховуються до Інвестиційного фонду відбудови США – Україна;
  • цільове спрямування – проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.

Фіскальні уточнення:

  • надходження, які надмірно або помилково зараховані, повертаються;
  • податковий борг за період дії угоди анулюється з дати її втрати чинності.

Раніше Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.

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Теги: корисні копалини Верховна Рада законопроєкт

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