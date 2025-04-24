Україна прибрала з угоди про надра все, що було поза Конституцією – президент

Зеленський назвав підписаний меморандум першим кроком до детальної угоди між Україною та США

За словами глави нашої держави, меморандум не йшов у розріз із українським законодавством

Україна прибрала з угоди зі Сполученими Штатами все, що було поза Конституцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Президент Трамп запропонував угоду про мінерали. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз із нашим законодавством і ми підписали його», – каже він.

Зеленський також висловив сподівання, що США можуть тиснути сильніше на РФ. Говорячи про гарантії безпеки для України, Зеленський наголосив, що цей мають бути сильні країни та сильні союзи.

«Бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт і через рік, два, три, знову почнеться війна», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав підписаний меморандум щодо корисних копалин перемогою України і США і першим кроком до детальної угоди.

Як відомо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Згодом уряд опублікував текст меморандуму щодо угоди про корисні копалини.

Офіційно документ називається «Меморандумом про наміри між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо завершення укладення формальної угоди про економічне партнерство та фонд інвестицій у відбудову».

Урядовці зауважують, що у меморандумі зазначено, що США надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, а тепер прагнуть інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну, створивши фонд інвестицій у відбудову як частину економічного партнерства.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини).