Україна готує пропозиції для Заходу щодо санкцій за Керченський міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведеться робота щодо введення санкцій проти російських компаній, які порушують норми міжнародного права

Київ представив Варшаві пакет пропозицій щодо посилення економічних санкцій проти Росії за окупацію Криму. Зокрема, пропонується накладення санкцій і на європейські компанії, які допомагали Росії будувати «кримський» міст. Про це в коментарі Укрінформу за результатами консультацій в п'ятницю у Варшаві повідомив перший заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим (АРК) Ізет Гданов.

«Ми готуємо деякі пропозиції для ЄС та США щодо введення санкцій по окремих суб'єктах - європейських компаній, які брали участь у будівництві «кримського» мосту. Є немало компаній, які допомагали це робити», - підкреслив Гданов.

Він поінформував, що ведеться також робота і щодо введення з боку Заходу санкцій проти російських компаній, які порушують норми міжнародного права: працюють на території тимчасово окупованого Криму й одночасно ведуть бізнес в Європі та США.

«Позиція Польщі дуже позитивна для України. Ми співпрацюватимемо й надалі, оскільки ці питання не вирішуються однією консультацією, а потребують подальшого опрацювання»,- констатував заступник представника Президента України в АРК.

Гданов наголосив, що безпроцентні утиски громадян України у Криму, мілітаризація Росією півострову, незаконне будівництво інфраструктури, фактичне захоплення Азовського моря змушує Україну більш активно працювати над консолідацією зусиль з міжнародними партнерами щодо посилення економічного тиску на державу-агресора.

Зазначимо, у Варшаві в п'ятницю відбулися консультації на рівні директорів договірно-правових департаментів МЗС України та Польщі щодо правових наслідків для Росії з приводу окупації Криму. Сторони наголосили на необхідності утримання, а також можливого посилення санкцій проти РФ за окупацію Криму і агресію на Донбасі. Польща стала першою країною, з якою МЗС України провело двосторонні консультації, присвячені виключно правовим наслідкам окупації АРК.