ЗСУ готуються до наступу. Зеленський назвав пріоритети України (відео)

Президент анонсував дуже важливі кроки щодо Криму

Сьогодні відбулося засідання військового кабінету. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян – Повітряні сили – молодці, тут із деталями», – сказав президент.

Зазначається, що пріоритети України на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. Президент обіцяє, що це буде.

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«Є завдання – втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня, також і цими тижнями. Впевнений: виконаємо це завдання», – додав він.

Зеленський нагадав, що щороку в цей день, 18 травня, вшановується пам’ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу. Це був один із найтяжчих злочинів ХХ століття – увесь народ силою забрали з рідної землі та змусили жити на чужині десятиліттями. І коли вже люди повернулися додому, Росія вкотре принесла до їхнього дому, до нашої України своє зло – зло агресії, репресій, приниження. – «Радий бачити, що створена нами Кримська платформа ефективно спрямовує спільну силу всієї нашої держави та кримськотатарського народу».

Президент анонсував дуже важливі кроки щодо Криму.

«І ще одне. Сьогодні багато українців і українок були у вишиванках. Це важливо – пам’ятати, яке багатство нас усіх обʼєднує. Україна – різноманітна, і в тому – наша сила, це було видно протягом дня у різних орнаментах вишиванок. Але зараз я прошу вас усіх згадати про тих українців і українок, які буквально – наша з вами сила, наш із вами захист. Багато наших людей не були у вишиванках, бо вони – у військовій формі», – сказав він.

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Зеленський попросив згадати всіх, хто воює заради України. Усіх, хто на бойових завданнях і на бойових постах заради України. Усіх, хто тренує наших бійців заради України. Тих, кого ви знаєте особисто, тих, про кого ви чули, і тисячі й тисячі інших, які всі однаково бережуть життя України.

«Згадайте про них зараз, будь ласка, і подякуйте їм. Також ми ані на мить не забуваємо про тих наших людей, яких окупант утримує в неволі. Про полонених українців, про репресованих на окупованих територіях. Про тих, хто перебуває в окупованих містах і громадах і чекає повернення нашого прапора, нашої держави. Ми маємо звільнити всіх наших людей і всю нашу землю з російської неволі. Діємо разом, у єдності, дбаючи одне про одного й про державу, і не зупиняємось до перемоги. Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто бʼється заради України! Вічна памʼять усім жертвам російської тиранії! Вічна памʼять усім жертвам депортації кримськотатарського народу! Слава Україні!», – закінчив очільник України.

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.