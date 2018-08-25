Україна і Великобританія можуть почати спільне виробництво зброї



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Сторони обговорили перспективи спільного виробництва зброї та військової техніки на території України за участі британських компаній

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила з заступником голови Палати лордів, державним міністром з питань оборони Великої Британії графом Хоу (Фредерік Річард Пенн Керзон) перспективи спільного виробництва зброї.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі у п'ятницю, повідомляє прес-служба уряду.

«Сторони обговорили перспективи спільного виробництва зброї та військової техніки на території України за участі британських компаній», - йдеться в повідомленні.

«Ми вважаємо, що українсько-британське військово-технічне співробітництво, особливо в галузі виробництва високотехнологічної зброї, має значний потенціал», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр також висловила сподівання, що уряд Великої Британії відіграватиме більш активну роль у міжнародних зусиллях, спрямованих на розблокування пропозиції з розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Сторони також обговорили дієвість санкцій проти Росії та хід імплементації Мінських домовленостей. Крім того, було обговорено проблематику з реагування та прогнозування гібридних загроз, інформаційного впливу та кібератак.

«У нас спільне розуміння щодо загроз та викликів безпеці, і Британія вдячна Україні за можливість отримати досвід ефективної боротьби у цьому», - зазначив державний міністр Великої Британії.

Сторони також торкнулися рішення Спеціальної конференції з хімічної конвенції у відповідь на хімічні напади в Солсбері та Сирії.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна підтримує це рішення, і міжнародне співтовариство повинно продовжувати працювати разом, щоб захистити міжнародну систему, яка базується на правилах нерозповсюдження.

«Своєю чергою граф Хоу виловив вдячність уряду України за реакцію на трагедію в Солсбері, а також за підтримку Великої Британії в Гаазі у ході роботи зазначеної конференції», - йдеться в повідомленні.

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