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    Політика

    Україна і Великобританія можуть почати спільне виробництво зброї

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    Фото ілюстративне - Україна і Великобританія можуть почати спільне виробництво зброї
    Фото ілюстративне

    Сторони обговорили перспективи спільного виробництва зброї та військової техніки на території України за участі британських компаній

    Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила з заступником голови Палати лордів, державним міністром з питань оборони Великої Британії графом Хоу (Фредерік Річард Пенн Керзон) перспективи спільного виробництва зброї.

    Про це йшлося під час їхньої зустрічі у п'ятницю, повідомляє прес-служба уряду.

    «Сторони обговорили перспективи спільного виробництва зброї та військової техніки на території України за участі британських компаній», - йдеться в повідомленні.

    «Ми вважаємо, що українсько-британське військово-технічне співробітництво, особливо в галузі виробництва високотехнологічної зброї, має значний потенціал», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

    Віце-прем’єр також висловила сподівання, що уряд Великої Британії відіграватиме більш активну роль у міжнародних зусиллях, спрямованих на розблокування пропозиції з розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

    Сторони також обговорили дієвість санкцій проти Росії та хід імплементації Мінських домовленостей. Крім того, було обговорено проблематику з реагування та прогнозування гібридних загроз, інформаційного впливу та кібератак.

    «У нас спільне розуміння щодо загроз та викликів безпеці, і Британія вдячна Україні за можливість отримати досвід ефективної боротьби у цьому», - зазначив державний міністр Великої Британії.

    Сторони також торкнулися рішення Спеціальної конференції з хімічної конвенції у відповідь на хімічні напади в Солсбері та Сирії.

    Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна підтримує це рішення, і міжнародне співтовариство повинно продовжувати працювати разом, щоб захистити міжнародну систему, яка базується на правилах нерозповсюдження.

    «Своєю чергою граф Хоу виловив вдячність уряду України за реакцію на трагедію в Солсбері, а також за підтримку Великої Британії в Гаазі у ході роботи зазначеної конференції», - йдеться в повідомленні.

    Раніше український посол в США пояснив, чому Javelin краще купувати, аніж отримувати в подарунок.

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