Україна має низькі шанси вступити в НАТО — дослідження

Ймовірність того, що Україна у найближчі роки стане основним союзником США поза НАТО, експерти оцінюють скептично

Україна має низькі шанси набути статус кандидата в НАТО в найближчий час. Про це йдеться у дослідженні благодійного фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки», передає Укрінформ. «Ймовірність отримання Україною найближчими роками статусу кандидата в члени НАТО вважають високою лише 13% опитаних



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Ймовірність того, що Україна у найближчі роки стане основним союзником США поза НАТО, експерти оцінюють скептично

Україна має низькі шанси набути статус кандидата в НАТО в найближчий час. Про це йдеться у дослідженні благодійного фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки», передає Укрінформ.

«Ймовірність отримання Україною найближчими роками статусу кандидата в члени НАТО вважають високою лише 13% опитаних експертів», - йдеться у дослідженні.

Разом з тим, жоден експерт не обрав опції, що Україна ніколи не стане членом НАТО або ж не потребує такого членства.

Ймовірність отримання Україною найближчими роками статусу основного союзника США поза НАТО опитані експерти також оцінюють доволі скептично - лише 21% вважають таку ймовірність високою, 56% - малою.

Опитані експерти були єдині у думці, що Україна найближчим часом отримає допомогу летальним озброєнням від США - 66% висловились за таку ймовірність розвитку подій. Лише 6% відповіли, що Україна не отримає такої зброї найближчим часом.

Дослідження проводилось у грудні 2017 року методом анкетування 62 експертів аналітичних центрів України, інших держав СхП - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, а також сусідніх країн Центрально-Східної Європи - Естонії, Литви, Словаччини, Польщі, Угорщини.