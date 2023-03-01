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Розвідував місця базування техніки. СБУ затримала у Миколаєві російського шпигуна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідував місця базування техніки. СБУ затримала у Миколаєві російського шпигуна
Зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України
фото: пресслужба СБУ

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації у Миколаївській області. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.  У першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ. Для збору відомостей він «в темну» використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави. Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України. Для комунікації з ворогом використовував анонімний месенджер.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили:

  • мобільний телефон із доказами листування з агресором;
  • зброю та боєприпаси.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до ворожої розвідувально-підривної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону. 

Теги: телефон Миколаїв розслідування боєприпаси озброєння державна зрада зрада СБУ

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