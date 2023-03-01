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ЄС планує суттєво збільшити обсяги виробництва боєприпасів: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЄС планує суттєво збільшити обсяги виробництва боєприпасів: що отримає Україна
фото ілюстративне

План складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні

Європейська комісія розробила план, що дозволить різко збільшити виробництво боєприпасів на території Євросоюзу. Про це повідомляє видання Spiegel, у розпорядженні якого опинився відповідний проект документу.

Зазначається, що план складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні.

На першому етапі ЄС має намір збільшити постачання боєприпасів для Києва, зокрема 155-мм снарядів. Друга частина плану передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством. Це дозволить поповнити запаси країн ЄС та забезпечити постачання снарядів до України «у довгостроковій перспективі».

На третьому етапі планується довгострокове збільшення потужностей виробництва боєприпасів «з урахуванням зміни ситуації у світі».

Раніше повідомлялося, що Німеччина налаштована збільшити виробництво боєприпасів.

До слова, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Теги: війна боєприпаси Україна Європейський союз

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