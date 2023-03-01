ЄС планує суттєво збільшити обсяги виробництва боєприпасів: що отримає Україна

План складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні

Європейська комісія розробила план, що дозволить різко збільшити виробництво боєприпасів на території Євросоюзу. Про це повідомляє видання Spiegel, у розпорядженні якого опинився відповідний проект документу.

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Зазначається, що план складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні.

На першому етапі ЄС має намір збільшити постачання боєприпасів для Києва, зокрема 155-мм снарядів. Друга частина плану передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством. Це дозволить поповнити запаси країн ЄС та забезпечити постачання снарядів до України «у довгостроковій перспективі».

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На третьому етапі планується довгострокове збільшення потужностей виробництва боєприпасів «з урахуванням зміни ситуації у світі».

Раніше повідомлялося, що Німеччина налаштована збільшити виробництво боєприпасів.

До слова, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.