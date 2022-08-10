Україна отримала ще чотири «Гепарди» від Німеччини

САУ Gepard є найкращими у своєму класі

Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Загальна кількість таких комплексів в арсеналі українських захисників досягла 12. Про це з посиланням на уряд Німеччини повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається також, що за останні кілька днів поставлено 49 тис. снарядів до Gepard та три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць таких німецьких САУ. Відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які вчилися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

Раніше стало відомо про постачання Україні трьох САУ Gepard. Вони є найкращими у своєму класі.