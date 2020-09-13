У Міноборони показали тренування підрозділів зенітних ракетних військ



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Підрозділи зенітних ракетних військ тренуються до знищення ворожих повітряних цілей

Практичний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою дасть нагоду суттєво наростити практичні навички

Підрозділи зенітних ракетних військ тренуються до знищення ворожих повітряних цілей. На державному випробувальному полігоні «Ягорлик» військові вже завершують облаштування польових таборів та обладнують бойові позиції. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Саме тут, у Херсонській області, щороку відбуваються бойові стрільби зенітних ракетних комплексів. Особливістю цьогорічних стрільб ЗРВ є участь Повітряних Сил у масштабних стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля-2020». Елементи цього безпрецедентного за розмахом навчання відпрацюють майже на всіх військових полігонах України», – йдеться у повідомленні.

Протягом 2020 року ЗРВ провели чимало різного роду навчань із виходом техніки, розгортанням позицій, веденням протиповітряного бою з імітованими пусками. Тепер довести свою вправність та влучність треба на практиці, по реальних цілях, зазначили у Міноборони.

Цього року діями бойових обслуг підрозділів зенітних ракетних військ у складі зведеного зенітного ракетного полку керуватиме командувач повітряного командування «Схід» генерал-майор Олег Струцінський.

Практичний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою у максимально наближених до бойових умовах дасть нагоду фахівцям зенітного ракетного вогню суттєво наростити практичні навички у веденні протиповітряного бою.

Нагадаємо, поблизу міста Ізмаїл на Дунаї завершились українсько-румунські навчання Riverian-2020.

Як повідомлялося, 11 вересня, координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях провела дводенні антитерористичні навчання. Їхня заключна фаза відбулася в морській акваторії міста Маріуполь.