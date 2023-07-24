Україна повністю готова до переговорів про членство в ЄС – Зеленський

Цьогоріч наша держава має вийти на початок переговорів щодо вступу

Президент Володимир Зеленський провів кілька політичних нарад щодо євроінтеграції України. Переговори про вступ нашої країни до Європейського союзу мають початися цьогоріч. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

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Відповідь на російський терор

Сьогодні Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі. Найбільша увага приділялася фронтовим питання.

«Були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків, керівника ГУР. Максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємося вперед, і тим, де українські сили – в обороні. На всіх напрямках перше завдання – це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати – це справедливо. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують: усім нашим солдатам, матросам, старшинам, сержантам, офіцерам і генералам. Дуже важливо, що наші сили оборони й безпеки, уся наша держава працює єдиною командою заради оборони», – зазначив очільник України.

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Також на Ставці детально розбиралися всі питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору.

«Захист наших людей, наших міст, наших портів, чорноморського «зернового коридору». Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади», – наголосив Зеленський.

Євроінтеграція

Крім того, він провів і кілька політичних нарад, зокрема щодо Євросоюзу та нашої інтеграції.

«Цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова – ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку. І робимо все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною. Саме цьогоріч», – запевнив президент.

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Експорт української агропродукції

До того ж він провів і велику нараду з урядовцями та нашими дипломатами щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн.

«Є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня – це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту, і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов’язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти. Абсолютно неприпустиме і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи», – підкреслив глава держави.

Подяка українським захисникам

Також Зеленський нагадав, що раз на місяць він робить спеціальну письмову подяку тим воїнам, які найбільше відзначилися на передовій.

«Минулого тижня я передав таку письмову подяку нашій славетній 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Усім її воїнам та комбригу. І сьогодні мені передали шеврон 56-ї бригади – він уже тут, у кабінеті, на дошці з іншими шевронами. І прапор, підписаний хлопцями. Я дуже дякую вам, воїни! Дуже дякую вам, герої!», – завершив президент.

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Нагадаємо, Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому було обговорено можливості роботи зернового коридору та російські удари по зерновій інфраструктурі.