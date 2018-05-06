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    Україна рішуче засудила «брутальні напади» поліції на мітингувальників у Росії

    Українське МЗС відреагувало на дії російських правоохоронців під час акцій #ОнНамНеЦарь
    В Україні рішуче засуджують реакцію силових органів на мирні зібрання громадян #ОнНамНеЦарь, що відбулися в Росії 5 травня. Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України. Дипломати назвали масові затримання росіян в ході зібрань «брутальними нападами з боку каральних підрозділів кремлівського режиму». «Затримання
    • Сьогодні, 13:27
    • Розсилка
    Затримання учасників акцій протесту у Росії 5 травня
    Фото: Іван Краснов / RTVI
    Затримання учасників акцій протесту у Росії 5 травня

    Українське МЗС відреагувало на дії російських правоохоронців під час акцій #ОнНамНеЦарь

    В Україні рішуче засуджують реакцію силових органів на мирні зібрання громадян #ОнНамНеЦарь, що відбулися в Росії 5 травня. Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

    Дипломати назвали масові затримання росіян в ході зібрань «брутальними нападами з боку каральних підрозділів кремлівського режиму».

    «Затримання і арешт понад 1600 мирних громадян є ще одним свідченням страху режиму та проведення ганебної державної політики з придушення прав людини та основоположних свобод, намагання викорінити будь-яке інакомислення в Росії. Особливо обурює насильство по відношенню до неповнолітніх громадян та молоді», - йдеться у заяві.

    Україна та наші міжнародні партнери вимагають негайного звільнення незаконно затриманих та забезпечення їхніх прав на мирний протест проти свавілля і несправедливості, додали в МЗС.

    Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих.

    Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

    Нагадаємо, адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.

    Примітно, силовики затримували навіть дітей.

    Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

    Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікувалося, що акції пройдуть у 90 російських містах.

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