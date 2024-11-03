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«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном
фото з відкритих джерел

Серед учнів 11-х класів дедалі більше стає дітей, які не писатимуть НМТ

Керівник однієї з комерційних шкіл, що надають послуги дистанційно, Володимир Страшко, заявив, що наприкінці серпня-початку вересня у нього значно побільшало клієнтів. Усе тому, що українці усвідомили – війна надовго, тож намагаються виїхати з країни та вивезти дітей.

«Останні пару місяців ми спостерігаємо аномальну кількість звернень, які починаються словами «…ми виїхали (виїжджаємо) за кордон і хочемо завершити навчання дистанційно». І кількість таких звернень тільки зростає. Якщо раніше ми бачили найбільший відсоток таких звернень від батьків хлопців, 10-11 класів, бо їх батьки намагалися вивезти їх до 18 років (таких дуже багато і зараз), то сьогодні мова йде про всіх дітей, не зважаючи на вік та стать. І це дуже тривожно. Таке відчуття, що тренд на виїзд почався з новою силою», – написав Страшко.

За словами Страшка, діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном.

Крім того, серед учнів 11-х класів дедалі більше стає дітей, які не писатимуть НМТ. Вони не планують вступати в українські виші. Причому це не лише хлопці, а й дівчата.

«У деяких класах таких дітей 90%. Умовно 27 з 30 поїдуть. Скоріш за все назавжди», – стверджує керівник дистанційної школи.

«Ось така в мене власна демографічна статистика. Поки ми говоримо про освітні втрати і якість освіти, відбуваються втрати зовсім інші. І якщо цей тренд буде набирати обертів, то вчити просто не буде кого. І простих рішень тут не існує. Адже вчитись в іншій країні – це не про якість освіти сьогодні. Ні. Це про інше. Про усвідомлення перспектив. Про вибір батьків. Про намагання не потрапити під мобілізацію для батька та хлопця в майбутньому. Ми чуємо ці фрази власними ухами. В решті-решт це про настрої в суспільстві. Адже ми знаємо, що мотивація залежить навіть не від того, що є сьогодні. А від того, що принесе нам завтра. Висновків не буде. Хай кожен зробить свої», – додав Володимир Страшко.

Раніше Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена. 

Також ексміністр освіти розповіла про навчальні втрати серед підлітків. 

Крім того, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення  державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту замість Зовнішнього національного оцінювання.

Нагадаємо, що з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Із 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими. 

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Теги: школярі українці навчання правила законопроєкт статистика батьки послуги кордон втрати Кабмін Верховна Рада війна

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