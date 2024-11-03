«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну

Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном

Серед учнів 11-х класів дедалі більше стає дітей, які не писатимуть НМТ

Керівник однієї з комерційних шкіл, що надають послуги дистанційно, Володимир Страшко, заявив, що наприкінці серпня-початку вересня у нього значно побільшало клієнтів. Усе тому, що українці усвідомили – війна надовго, тож намагаються виїхати з країни та вивезти дітей.

«Останні пару місяців ми спостерігаємо аномальну кількість звернень, які починаються словами «…ми виїхали (виїжджаємо) за кордон і хочемо завершити навчання дистанційно». І кількість таких звернень тільки зростає. Якщо раніше ми бачили найбільший відсоток таких звернень від батьків хлопців, 10-11 класів, бо їх батьки намагалися вивезти їх до 18 років (таких дуже багато і зараз), то сьогодні мова йде про всіх дітей, не зважаючи на вік та стать. І це дуже тривожно. Таке відчуття, що тренд на виїзд почався з новою силою», – написав Страшко.

За словами Страшка, діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном.

Крім того, серед учнів 11-х класів дедалі більше стає дітей, які не писатимуть НМТ. Вони не планують вступати в українські виші. Причому це не лише хлопці, а й дівчата.

«У деяких класах таких дітей 90%. Умовно 27 з 30 поїдуть. Скоріш за все назавжди», – стверджує керівник дистанційної школи.

«Ось така в мене власна демографічна статистика. Поки ми говоримо про освітні втрати і якість освіти, відбуваються втрати зовсім інші. І якщо цей тренд буде набирати обертів, то вчити просто не буде кого. І простих рішень тут не існує. Адже вчитись в іншій країні – це не про якість освіти сьогодні. Ні. Це про інше. Про усвідомлення перспектив. Про вибір батьків. Про намагання не потрапити під мобілізацію для батька та хлопця в майбутньому. Ми чуємо ці фрази власними ухами. В решті-решт це про настрої в суспільстві. Адже ми знаємо, що мотивація залежить навіть не від того, що є сьогодні. А від того, що принесе нам завтра. Висновків не буде. Хай кожен зробить свої», – додав Володимир Страшко.

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