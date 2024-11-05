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Кабмін звільнив заступника міністра оборони Джигира

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кабмін звільнив заступника міністра оборони Джигира
Джигир був заступником міністра оборони з питань фінансів з вересня 2023 року
фото: Міноборони

5 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення заступника Міністра оборони України

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра оборони Юрія Джигира. Про це йдеться у повідомленні уряду у Telegram. 

«На своєму засіданні 5 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України», – йдеться у повідомленні.

Джигир був заступником міністра оборони з питань фінансів з вересня 2023 року, у 2018 -2020 роках він був заступником міністра фінансів.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Facebook, що направив до Кабміну подання про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера (він переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, а також державного секретаря Людмили Дараган. 

Нагадаємо, екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міністерства оборони України. Наказ про звільнення підписано 31 жовтня 2024 року.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. За його словами, є «внутрішні міркування», які призвели до таких рішень. Єрмак пояснює, що в перші дні російського повномасштабного вторгнення в Києві залишилася «невелика група людей». Інші посадовці, мовляв, також мають бути постійно в розпорядженні – «це тотальні фізичні та моральні зусилля». Він також каже, що держслужбовці повинні бути здатними працювати «24 години на добу під тиском», так само як солдати воюють і ризикують своїм життям на передовій.

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Теги: Кабмін уряд звільнення

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