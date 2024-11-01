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США підтримуватимуть Ізраїль та застерегли Іран від нових атак – Білий дім

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США підтримуватимуть Ізраїль та застерегли Іран від нових атак – Білий дім
Білий дім застеріг Іран від удару по Ізраїлю
фото з відкритих джерел

За повідомленнями розвідки, Іран готується до нових атак на Ізраїль

Сполучені Штати підтвердили готовність продовжувати рішучу підтримку Ізраїлю на тлі загрози нової атаки з боку Ірану. З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає власний кореспондент Укрінформу. 

З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Були повідомлення, що, за припущенням ізраїльської розвідки, Іран готується здійснити атаку на Ізраїль з території Іраку найближчими днями, можливо, перед президентськими виборами у США», – сказала представниця Білого дому, коментуючи публікації у ЗМІ.

При цьому вона відмовилася офіційно підтвердити таку інформацію, зауваживши, що хоче бути «дуже обережною» з оцінками, аби уникнути спекуляцій.

Однак, як підкреслила речниця адміністрації Байдена, США чітко наголошували, що Іран має утриматися від нового нападу.

«Ми надалі підтримуватимемо Ізраїль, і наша допомога у сфері безпеки для нього є залізною», – запевнила речниця Білого дому.

За її словами, якщо в Тегерані все ж таки вирішать атакувати Єврейську держану, Сполучені Штати продовжать захищати власну безпеку та безпеку союзників.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Іран, ймовірно, планує атакувати Ізраїль найближчими днями, використовуючи балістичні ракети та дрони.

Напередодні повідомлялось, що ізраїльські військові знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти. 

До слова, Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом. Про це повідомляє Bloomberg.

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Теги: Ізраїль військові балістичні ракети війна Іран

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