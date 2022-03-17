Кремль відреагував на слова Байдена про Путіна

Росіяни відповіли на слова в адресу свого очільника

У Кремлі відповіли президенту США Джо Байдену, який назвав російського президента Володимира Путіна військовим злочинцем. Там назвали таку риторику «недопустимою». Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Вважаємо неприпустимою та непростимою таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей», – сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Байден охарактеризував Путіна: військовий злочинець. Це вперше глава Білого дому вдався до такої риторики. У той час як інші світові лідери використовували це формулювання стосовно Путіна, до цього часу Білий дім не називав дії Путіна військовим злочином, заявляючи що це юридичний термін, який потребує дослідження.

Напередодні сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Сьогодні Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України.

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