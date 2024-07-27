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У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
Фото з вільних джерел

У Міністерстві оборони США заговорили про дуже цікаву ідею: ввести іноземні війська в Україну, аби вони стали на охороні кордону з Білоруссю

Міністерство оборони США повідомило про несподівану ідею, запропоновану українською студенткою Христиною Іванчук під час її візиту до Пентагону. Іванчук, яка навчається в American University Kyiv та є менеджером школи з міжнародних стажувань, висловила думку про необхідність залучення іноземних військ для охорони кордону України з Білоруссю. Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

За її словами, це дозволило б звільнити українських військових, які зараз виконують цю функцію, та направити їх на передову. Пентагон висловив зацікавленість у цій пропозиції та розглядає її як можливий варіант підтримки України у війні з Росією.

«Наприклад, вона сказала, що якби іноземні війська захотіли охороняти кордон між Україною та Білоруссю, це могло б розвантажити українських солдатів, які зараз виконують ці функції. І ці українські солдати вони могли б піти воювати у зони бойових дій», – сказано в повідомленні Міноборони США.

Христина Іванчук була однією з 11 українських студентів, які прибули до США з Києва та відвідали Пентагон 23 липня. Метою візиту було ознайомлення з діяльністю Міністерства оборони США та отримання інформації про підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Офіційна позиція Пентагону щодо цієї ідеї поки що не озвучена, проте її розгляд свідчить про пошук нових шляхів допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Як повідомлялося,  американські та канадські винищувачі  перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків.

Теги: Міноборони Пентагон кордон

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