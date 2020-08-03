Українські консули відвідають 19 політв'язнів, яких РФ утримує у в'язницях Ростова-на-Дону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські консули відвідають 19 політв'язнів, яких РФ утримує у в'язницях Ростова-на-Дону

Починаючи з понеділка впродовж тижня в слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону заплановані консульські зустрічі з українськими політв’язнями

Весь наступний тиждень в слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону заплановані консульські зустрічі з 19 українськими політв'язнями - громадянами України, які були затримані в окупованому Криму і вивезені.

Про це Громадському радіо повідомив генконсул в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

«Ми відвідаємо наших громадян, які Росією безпідставно звинувачуються у тероризмі, з числа «Алуштинської, Білогородської, 2-ї Бахчисарайської, Красногвардійської груп Хізб ут-Тахрір». А також Олега Приходька з міста Саки, за проукраїнські погляди якого ФСБ сфабрикувала справу про підготовку теракту», - заявив Малишевський.

Окрім перевірки умов їх утримання та стану здоров’я, відгуків про роботу адвокатів (усі 19 в’язнів ними забезпечені коштом державного бюджету України), консули поділяться новинами з Батьківщини, принесуть листи від рідних та перекажуть привітання з Курбан-байрамом кримським татарам.

«У мене з колегами буде змога розповісти про роботу відновленої в МЗС України Платформи міжнародної адвокації звільнення політв’язнів, наступних кроків органів державної влади, причетних до цього складного процесу. Усім в’язням Генконсульством буде надана матеріальна допомога. Про результати кожної з наших зустрічей будемо інформувати українські ЗМІ, а більш детально – рідних незаконно ув’язнених громадян України, які, на жаль, через коронавіруснні обмеження, введені Федеральною службою виконання покарань РФ, з березня позбавлені можливості побачень», — сказава Малишевський.



