Головна Країна Політика
search button user button menu button

Допомога США демонструє, що терор Путіна не повинен спрацювати – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Допомога США демонструє, що терор Путіна не повинен спрацювати – Зеленський
фото: Офіс президента України

Зеленський: Путін застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну

Терор Путіна не повинен спрацювати, бо він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський

Президент подякував захисникам українського неба, зазначивши, що сьогодні була одна з найбільших російських атак проти енергетики України.

Російська атака проти енергетики України

«94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагалися перенавантажити нашу ППО, як вони й завжди це роблять у таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей», – зазначив Зеленський.

Очільник держави зауважив, що удар відбувся якраз під похолодання. За словами Зеленського, це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Кожна ракета була націлена на той чи інший енергообʼєкт, і завдяки влучності наших воїнів та надійності систем ППО багато врятували.

Президент повідомив, що зараз в областях працюють енергетики, ремонтні бригади – там, де потрібно. Систему відновлюють. 

Перше засідання Технологічної Ставки

Також Зеленський повідомив про перше засідання Технологічної Ставки. За його словами, це формат, який Україна обіцяла, щоб дати більше інновацій Силам оборони.

«І саме питання про більшу силу для ППО обговорювалося на цій Технологічній Ставці. Про захист від ракет, захист від «шахедів». Потребуємо ще більших можливостей збивати все це терористичне сміття», – наголосив він. 

Брали участь у зустрічі Ставки не лише представники армії та Сил безпеки й розвідки, але також виробники зброї, науковці, люди, які знають, які технологічні речі можуть бути зроблені.

«На наступну зустріч у такому форматі ми очікуємо вже конкретних рішень. Будемо залучати й інших представників оборонно-промислового комплексу. Обов'язково треба ще залучити людей, які вже давно допомагають армії стати більш технологічною, із волонтерської спільноти. І саме технології мають стати відповіддю на деякі ключові питання щодо результативності наших підрозділів у бойових операціях. Що більше технологічності, то більше збережених життів», – заявив президент.

Телефонна розмова з президентом Фінляндії

Зеленський також повідомив про розмови з європейськими друзями. Очільник української держави провів телефонну розмову з президентлм Фінляндії – подякував йому за підтримку України, українців.

«Є новий пакет підтримки, оборонний пакет. Фінляндія готує і ще один пакет. Також ми домовилися з Президентом Стуббом, що Фінляндія працюватиме з нашими запитами на додаткові системи протиповітряної оборони. Говорили й про те, як більш активно працювати з партнерами щодо гарантій безпеки та наближення миру», - розповів президент.

Телефонна розмова з главою уряду Латвії

Також Зеленський повідомив про розмова і з главою уряду Латвії. За словами президента УКраїни, готується саміт JEF, Joint Expeditionary Forces, – саміт Обʼєднаних експедиційних сил, формату співпраці у Північній Європі, і там відчутне британське лідерство. Він зауважив, що Україна завжди долучається.

«Обговорили, що потрібна повноцінна наша участь – на рівні повноправного учасника цих сил. Я вдячний за готовність допомогти з комплектуванням бригади разом з іншими партнерами в Балтії та Скандинавії. Вже готуємося до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами», – додав глава держави.

Оборонний пакет від США

Також президент повідомив про оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки, у який, серед іншого, увійшли ракети для ППО, для «хаймарсів». Також – артилерія. Обсяг пакета – 500 мільйонів доларів.

Зеленський подякував президенту Байдену й обом партіям у Конгресі – усім, хто підтримує наш захист життя і людей.

«Щоразу, коли є нові російські удари по нашій країні, ми потребуємо – і це об’єктивна потреба – кроків, що демонструють Путіну: його терор не повинен спрацювати. Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. Саме війна й залякування – це те, що тримає російський «трон» під цією особою. Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі та світові – стабільність і безпеку, які можливі лише в мирі», – наголосив глава української держави.

Наприкінці звернення президент україни подякував усім, хто допомагає Україні наближати мир.

Теги: війна Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 16 листопада
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
16 листопада, 06:00
Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що їхній громадянин потрапив у полон
На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець
26 листопада, 00:56
У Києві повітряна тривога тривала три години
У Києві повітряна тривога тривала три години
24 листопада, 06:29
Михаель Бродський розповів про прийоми у посольстві Ізраїлю
Прийшов Подоляк, а не міністри. Посол прокоментував конфуз на прийомі до Дня Незалежності Ізраїлю
2 грудня, 21:29
Аліна Ременець зіграла на фортепіано у квартирі, де загинув її батько Віталій Ременець
Тернополянка зіграла на фортепіано у квартирі, у якій від удару дрона загинув її батько: щемливе відео
3 грудня, 22:22
Валерій Герасимов обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США війну в Україні
Очільник Генштабу РФ неочікувано зідзвонився з топгенералом США Брауном: говорили про «Орєшнік»
5 грудня, 05:33
Ексміністр заспокоїв українців, та запевнив, що залишається жити в Україні
Ексглава МЗС переїхав до США? Дмитро Кулеба розʼяснив ситуацію
5 грудня, 17:50
Російський танк Т-90М
Міністр оборони Німеччини озвучив кількість танків, яку Росія виробляє за рік
5 грудня, 22:59
Мохаммед аль-Джалалі залишається в країні
Прем'єр Сирії заявив про готовність передати владу опозиції
8 грудня, 08:17

Політика

Зеленський і Стубб обговорили ранкову масовану атаку РФ на енергетику
Зеленський і Стубб обговорили ранкову масовану атаку РФ на енергетику
Зеленський вперше провів технологічну Ставку
Зеленський вперше провів технологічну Ставку
Ексгенпрокурора Костіна призначать послом в одну з європейських країн
Ексгенпрокурора Костіна призначать послом в одну з європейських країн
Порошенко, Медведчук, Рабінович, Деркач… Рух «Чесно» назвав найбільших депутатів-прогульників
Порошенко, Медведчук, Рабінович, Деркач… Рух «Чесно» назвав найбільших депутатів-прогульників
Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою
Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою
Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради
Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
34K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
15K
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан
13K
Захоплення Покровська: комбат «Вовків да Вінчі» розповів про тактику росіян

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua