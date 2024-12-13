Допомога США демонструє, що терор Путіна не повинен спрацювати – Зеленський

Зеленський: Путін застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну

Терор Путіна не повинен спрацювати, бо він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент подякував захисникам українського неба, зазначивши, що сьогодні була одна з найбільших російських атак проти енергетики України.

Російська атака проти енергетики України

«94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагалися перенавантажити нашу ППО, як вони й завжди це роблять у таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей», – зазначив Зеленський.

Очільник держави зауважив, що удар відбувся якраз під похолодання. За словами Зеленського, це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Кожна ракета була націлена на той чи інший енергообʼєкт, і завдяки влучності наших воїнів та надійності систем ППО багато врятували.

Президент повідомив, що зараз в областях працюють енергетики, ремонтні бригади – там, де потрібно. Систему відновлюють.

Перше засідання Технологічної Ставки

Також Зеленський повідомив про перше засідання Технологічної Ставки. За його словами, це формат, який Україна обіцяла, щоб дати більше інновацій Силам оборони.

«І саме питання про більшу силу для ППО обговорювалося на цій Технологічній Ставці. Про захист від ракет, захист від «шахедів». Потребуємо ще більших можливостей збивати все це терористичне сміття», – наголосив він.

Брали участь у зустрічі Ставки не лише представники армії та Сил безпеки й розвідки, але також виробники зброї, науковці, люди, які знають, які технологічні речі можуть бути зроблені.

«На наступну зустріч у такому форматі ми очікуємо вже конкретних рішень. Будемо залучати й інших представників оборонно-промислового комплексу. Обов'язково треба ще залучити людей, які вже давно допомагають армії стати більш технологічною, із волонтерської спільноти. І саме технології мають стати відповіддю на деякі ключові питання щодо результативності наших підрозділів у бойових операціях. Що більше технологічності, то більше збережених життів», – заявив президент.

Телефонна розмова з президентом Фінляндії

Зеленський також повідомив про розмови з європейськими друзями. Очільник української держави провів телефонну розмову з президентлм Фінляндії – подякував йому за підтримку України, українців.

«Є новий пакет підтримки, оборонний пакет. Фінляндія готує і ще один пакет. Також ми домовилися з Президентом Стуббом, що Фінляндія працюватиме з нашими запитами на додаткові системи протиповітряної оборони. Говорили й про те, як більш активно працювати з партнерами щодо гарантій безпеки та наближення миру», - розповів президент.

Телефонна розмова з главою уряду Латвії

Також Зеленський повідомив про розмова і з главою уряду Латвії. За словами президента УКраїни, готується саміт JEF, Joint Expeditionary Forces, – саміт Обʼєднаних експедиційних сил, формату співпраці у Північній Європі, і там відчутне британське лідерство. Він зауважив, що Україна завжди долучається.

«Обговорили, що потрібна повноцінна наша участь – на рівні повноправного учасника цих сил. Я вдячний за готовність допомогти з комплектуванням бригади разом з іншими партнерами в Балтії та Скандинавії. Вже готуємося до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами», – додав глава держави.

Оборонний пакет від США

Також президент повідомив про оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки, у який, серед іншого, увійшли ракети для ППО, для «хаймарсів». Також – артилерія. Обсяг пакета – 500 мільйонів доларів.

Зеленський подякував президенту Байдену й обом партіям у Конгресі – усім, хто підтримує наш захист життя і людей.

«Щоразу, коли є нові російські удари по нашій країні, ми потребуємо – і це об’єктивна потреба – кроків, що демонструють Путіну: його терор не повинен спрацювати. Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. Саме війна й залякування – це те, що тримає російський «трон» під цією особою. Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі та світові – стабільність і безпеку, які можливі лише в мирі», – наголосив глава української держави.

Наприкінці звернення президент україни подякував усім, хто допомагає Україні наближати мир.