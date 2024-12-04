Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Замість 12 паперових журналів – один електронний. Міноборони продовжує боротьбу з бюрократією

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Замість 12 паперових журналів – один електронний. Міноборони продовжує боротьбу з бюрократією
Умєров наголосив, що тепер військові можуть вести облік особового складу на комп’ютері; електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо
фото з відкритих джерел

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування

Міністерство оборони ухвалило наказ №687, згідно з яким 12 паперових журналів та книг обліку особового складу скоротили до одного електронного. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами очільника оборонного відомства, українські військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Тому Міноборони ухвалило наказ №687, яким 12 паперових журналів та книг обліку скоротили до одного електронного.

Умєров наголосив, що тепер військові можуть вести облік особового складу на комп’ютері; електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо; з’явилася можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.

«Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними», – додав міністр.

Нововведення прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що відомство продовжує зменшувати бюрократичне навантаження на військових.

«Завдяки цьому наказу чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації й виправлення помилок», – заявила Черногоренко.

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст журналів та книг, що велися на папері.

До слова, Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу «Нептун», які тепер мають розширені можливості. Про це повідомляє Міністерство оборони. «Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу.

Читайте також:

Теги: міністр Міноборони наказ військові журнал Рустем Умєров документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи
Угорщина слідом за Туреччиною просить США зняти з Газпромбанку частину санкцій
Сьогодні, 19:29
Сервіс «Залізний полігон» має стати єдиним вікном доступу до випробувань для українських виробників зброї та техніки
«Залізний полігон»: в Україні запрацював портал для доступу до випробувань
Сьогодні, 14:00
Міністру єдності Олексію Чернишову доведеться облаштовувати своє нове місце роботи майже з нуля
Перший топменеджер, який тікає з «Нафтогазу»
Вчора, 23:15
Україна має повне право за міжнародним правом вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії, – речник МЗС
«Чудово усвідомлює різницю між територіями». МЗС відреагувало на заяву Путіна
21 листопада, 22:03
Шмигаль подякував команді Міжнародного валютного фонду за послідовну допомогу нашій державі у складні часи
Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 млрд від МВФ – Шмигаль
14 листопада, 19:24
Міноборони назвало кількість працівників ТЦК
Міноборони назвало кількість працівників ТЦК
14 листопада, 15:13
Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про скандал, який виник у Поліській громаді
Місцеві чиновники довели народну депутатку до матюків (відео)
13 листопада, 18:14
Багаторічний лідер рейтингу найбільших приватних компаній країни оговтався від втрати великих активів
Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5
13 листопада, 13:57
На окупованих територіях росіяни вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків
На окупованих територіях росіяни вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків
11 листопада, 01:52

Події в Україні

Замість 12 паперових журналів – один електронний. Міноборони продовжує боротьбу з бюрократією
Замість 12 паперових журналів – один електронний. Міноборони продовжує боротьбу з бюрократією
Україна готує санкції проти Грузії, росіяни обстріляли гелікоптер Бундесверу. Головне за 4 грудня
Україна готує санкції проти Грузії, росіяни обстріляли гелікоптер Бундесверу. Головне за 4 грудня
Графіки відключення світла на 5 грудня: дані «Укренерго»
Графіки відключення світла на 5 грудня: дані «Укренерго»
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
Окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ: Центр протидії дезінформації повідомив деталі
Окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ: Центр протидії дезінформації повідомив деталі
«Залізний полігон»: в Україні запрацював портал для доступу до випробувань
«Залізний полігон»: в Україні запрацював портал для доступу до випробувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
17K
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
11K
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї
7764
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
5233
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4677
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua