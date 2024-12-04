Замість 12 паперових журналів – один електронний. Міноборони продовжує боротьбу з бюрократією

Умєров наголосив, що тепер військові можуть вести облік особового складу на комп’ютері; електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування

Міністерство оборони ухвалило наказ №687, згідно з яким 12 паперових журналів та книг обліку особового складу скоротили до одного електронного. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами очільника оборонного відомства, українські військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Тому Міноборони ухвалило наказ №687, яким 12 паперових журналів та книг обліку скоротили до одного електронного.

Умєров наголосив, що тепер військові можуть вести облік особового складу на комп’ютері; електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо; з’явилася можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.

«Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними», – додав міністр.

Нововведення прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що відомство продовжує зменшувати бюрократичне навантаження на військових.

«Завдяки цьому наказу чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації й виправлення помилок», – заявила Черногоренко.

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст журналів та книг, що велися на папері.

До слова, Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу «Нептун», які тепер мають розширені можливості. Про це повідомляє Міністерство оборони. «Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу.