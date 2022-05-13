Влада відновила водопостачання у житлових районах Миколаєва

Раніше у Миколаєві було пошкоджено водогін

У Миколаєві сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оголосив про відновлення водопостачання у Миколаєві. Про це він заявив у відео на своєму каналі у Tеlegram.

«Доручення президента України Володимира Зеленського виконано. У Миколаєві розв'язано питання водопостачання», – зазначив Тимошенко.

Він розповів, що з резервного фонду держбюджету виділено 56 млн грн. Також забезпечено водозабір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

«Сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки», – додав Тимошенко.

Відомо, що внаслідок постійних ворожих обстрілів у Миколаєві було пошкоджено водогін, через що мешканці міста залишились на довгий час без води.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.