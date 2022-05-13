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    Події в Україні

    Влада відновила водопостачання у житлових районах Миколаєва

    Раніше у Миколаєві було пошкоджено водогін - Влада відновила водопостачання у житлових районах Миколаєва
    Раніше у Миколаєві було пошкоджено водогін
    фото з відкритих джерел

    У Миколаєві сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки

    Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оголосив про відновлення водопостачання у Миколаєві. Про це він заявив у відео на своєму каналі у Tеlegram.

    «Доручення президента України Володимира Зеленського виконано. У Миколаєві розв'язано питання водопостачання», – зазначив Тимошенко.

    Він розповів, що з резервного фонду держбюджету виділено 56 млн грн. Також забезпечено водозабір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

    «Сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки», – додав Тимошенко.

    Відомо, що внаслідок постійних ворожих обстрілів у Миколаєві було пошкоджено водогін, через що мешканці міста залишились на довгий час без води.

    Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.

    Теги: росія окупанти війна Україна водопостачання Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Влада відновила водопостачання у житлових районах Миколаєва