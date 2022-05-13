Влада відновила водопостачання у житлових районах Миколаєва
У Миколаєві сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оголосив про відновлення водопостачання у Миколаєві. Про це він заявив у відео на своєму каналі у Tеlegram.
«Доручення президента України Володимира Зеленського виконано. У Миколаєві розв'язано питання водопостачання», – зазначив Тимошенко.
Він розповів, що з резервного фонду держбюджету виділено 56 млн грн. Також забезпечено водозабір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин.
«Сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки», – додав Тимошенко.
Відомо, що внаслідок постійних ворожих обстрілів у Миколаєві було пошкоджено водогін, через що мешканці міста залишились на довгий час без води.
Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.