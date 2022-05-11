Пентагон порахував, скільки гіперзвукових ракет випущено по Україні

Російські війська вже застосували приблизно 10 гіперзвукових ракет

Росія задіяла від 10 до 12 гіперзвукових ракет «Кинжал» у війні проти України. Про це заявив представник Пентагону, передає СNN.

Чиновник Міноборони США повідомив, що кількість гіперзвукових ракет «Кинжал», які РФ запустила по містах України, становить від 10 до 12 одиниць. При цьому перше застосування такого типу ракет було помічено на заході України.

При цьому він додав, що США не можуть підтвердити інформацію українських чиновників про те, що гіперзвукові ракети «Кинжал» застосовувалися під час нещодавньої ракетної атаки, яка була здійснена по Одесі.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

Нагадаємо, раніше російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

У середині березня представники американської адміністрації підтвердили, що Росія запустила по Україні гіперзвукові ракети, що стало першим відомим використанням такого виду наступального озброєння в бою.

Згодом стало відомо, що Росія не зможе виробляти ракети «Кинжал».

Як повідомлялося, РФ запустила гіперзвукові ракети, щоб відволікти від невдач у війні – розвідка Великої Британії.