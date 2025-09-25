Уповноважений президента пояснив, як українські санкції дублюють наші західні партнери

Влад Власюк: «Синхронізація українських санкцій із західними входить в топ-5 проблем»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що синхронізація українських санкцій із західними партнерами є однією з «топ-5» проблем. Ця тема постійно обговорюється, зокрема на найвищому рівні. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Ми говорили про це на зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, з британським прем’єром Кіром Стармером. ЄС суттєво враховує наші пропозиції в своїх пакетах. В останньому британському пакеті десь 45% – це те, що вже було під санкціями у нас або комунікувалося раніше. У японському пакеті – понад 90% збігається», – зазначає Власюк.

За словами Власюка, такий високий відсоток збігу є свідченням результативності санкційної групи Єрмака-Макфола.

«Проблеми гармонізації санкцій зазвичай пов’язані з двома причинами: прив’язка санкційного рішення до конкретної юрисдикції (тобто чи має воно сенс у цій юрисдикції) та юридичні підстави з точки зору законодавства партнерів. Але високий відсоток збігу – це заслуга тих наших органів і неурядових організацій, які долучені до цього процесу», – сказав він.

Також Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів.

«Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.

За словами Власюка, Україна підтримує позицію США щодо накладення мит на товари з країн, які купують російську нафту, зокрема з Китаю та Індії. Він вважає, що відмова Європи від російського палива цілком можлива і цей процес треба стимулювати.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Євросоюз нарешті анонсував заходи, які міститимуться в 19-му пакеті санкцій проти Росії. Їх прийняття за сприятливих обставин очікується вже цього тижня.

Підготовка до ухвалення чергового пакету тривала ще з липня, коли було прийнято попередній. Ухвалення 19-го було дещо відтерміновано через вимоги президента США Дональда Трампа до Євросоюзу запровадити 100% тарифи на товари з Китаю та Індії через купівлю ними російської нафти. Також Трамп поставив питання руба, закликавши самі європейські країни нарешті відмовитися від купівлі російських енергоносіїв.