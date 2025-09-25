Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уповноважений президента пояснив, як українські санкції дублюють наші західні партнери

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Уповноважений президента пояснив, як українські санкції дублюють наші західні партнери
Власюк зазначив, що ЄС суттєво враховує пропозиції України у своїх санкційних пакетах
фото з відкритих джерел

Влад Власюк: «Синхронізація українських санкцій із західними входить в топ-5 проблем»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що синхронізація українських санкцій із західними партнерами є однією з «топ-5» проблем. Ця тема постійно обговорюється, зокрема на найвищому рівні. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Ми говорили про це на зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, з британським прем’єром Кіром Стармером. ЄС суттєво враховує наші пропозиції в своїх пакетах. В останньому британському пакеті десь 45% – це те, що вже було під санкціями у нас або комунікувалося раніше. У японському пакеті – понад 90% збігається», – зазначає Власюк.

За словами Власюка, такий високий відсоток збігу є свідченням результативності санкційної групи Єрмака-Макфола. 

«Проблеми гармонізації санкцій зазвичай пов’язані з двома причинами: прив’язка санкційного рішення до конкретної юрисдикції (тобто чи має воно сенс у цій юрисдикції) та юридичні підстави з точки зору законодавства партнерів. Але високий відсоток збігу – це заслуга тих наших органів і неурядових організацій, які долучені до цього процесу», – сказав він. 

Також Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів.

«Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.

За словами Власюка, Україна підтримує позицію США щодо накладення мит на товари з країн, які купують російську нафту, зокрема з Китаю та Індії. Він вважає, що відмова Європи від російського палива цілком можлива і цей процес треба стимулювати.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Євросоюз нарешті анонсував заходи, які міститимуться в 19-му пакеті санкцій проти Росії. Їх прийняття за сприятливих обставин очікується вже цього тижня.

Підготовка до ухвалення чергового пакету тривала ще з липня, коли було прийнято попередній. Ухвалення 19-го було дещо відтерміновано через вимоги президента США Дональда Трампа до Євросоюзу запровадити 100% тарифи на товари з Китаю та Індії через купівлю ними російської нафти. Також Трамп поставив питання руба, закликавши самі європейські країни нарешті відмовитися від купівлі російських енергоносіїв. 

Читайте також:

Теги: санкції Україна Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пугачової не існує поза російським контекстом
Інтерв'ю Пугачової – діагноз Росії і росіянам
13 вересня, 15:42
Чи може щось в описаному можливому плані РФ та її союзників піти не так?
Чи готове НАТО до «тихого вторгнення» Росії?
6 вересня, 16:58
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
2 вересня, 07:01
ЄС обговорює запровадження вторинних санкцій проти Росії
ЄС обговорює запровадження вторинних санкцій проти Росії
28 серпня, 01:13
Павел Залєвський наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх військових в Україну
Міністр оборони Польщі назвав умови допомоги Україні
30 серпня, 09:58
У Києві тривога тривала майже пів години
У Києві тривога тривала майже пів години
4 вересня, 15:25
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Європейські лідери відвідають США, щоб обговорити війну в Україні – Трамп
8 вересня, 03:57
Технології Swarmer вже довели свою ефективність на полі бою
Український стартап залучив $15 млн на рой дронів зі штучним інтелектом
16 вересня, 15:03
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
20 вересня, 11:02

Політика

Уповноважений президента пояснив, як українські санкції дублюють наші західні партнери
Уповноважений президента пояснив, як українські санкції дублюють наші західні партнери
Трамп підтримує удари України по російській енергетиці – Зеленський
Трамп підтримує удари України по російській енергетиці – Зеленський
Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після закінчення війни
Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після закінчення війни
Англійська для держслужбовців. Уряд пропонує нові правила: законопроєкт
Англійська для держслужбовців. Уряд пропонує нові правила: законопроєкт
Уповноважений президента пояснив, чому Мединський та Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС
Уповноважений президента пояснив, чому Мединський та Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС
Чи тиснули депутати на Вищий антикорупційний суд? Нардеп Власенко зробив заяву
Чи тиснули депутати на Вищий антикорупційний суд? Нардеп Власенко зробив заяву

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua