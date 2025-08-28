ЄС обговорює запровадження вторинних санкцій проти Росії

Дискусії відбуваються на тлі підготовки 19-го пакета санкцій проти Росії

Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб запобігти обходу вже чинних обмежень проти Росії. Цей інструмент дозволить впливати на треті країни, які допомагають Москві уникати санкцій, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, міністри закордонних справ країн ЄС обговорюватимуть на зустрічі в Копенгагені використання інструменту, який був ухвалений у 2023 році, але досі не використовувався. Він передбачає заборону на експорт певних товарів до країн, які сприяють обходу санкцій ЄС.

Ці дискусії відбуваються на тлі підготовки 19-го пакета санкцій проти Росії. До нового пакету увійдуть обмеження проти осіб, причетних до викрадення українських дітей. Крім того, міністри обговорять можливі додаткові санкції проти російського нафтогазового та фінансового секторів, а також імпорт та експорт російських товарів.

Як відомо, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти конфіскації заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

На думку Барта Де Вевера, заморожені російські кошти найкраще залишити в бельгійському банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною. «Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто», – каже він.

Нагадаємо, Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками.

План європейських партнерів передбачає збільшення прибутку, аби допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Водночас дії блоку не передбачають конфіскацію російських активів, бо деякі країни-члени ЄС виступають проти цього через юридичні ризики.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може використовувати заморожені російські активи, щоб подолати фінансові прогалини у забезпеченні сталого функціонування України у 2026-2027 роках.

До слова, Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.