Міністр оборони Польщі назвав умови допомоги Україні

Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залєвський після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

За його словами, без такої підтримки «не буде ніяких гарантій безпеки». Міністри оборони країн ЄС обговорювали можливі гарантії для Києва, які б сприяли досягненню миру або підтриманню режиму припинення вогню.

Водночас, Павел Залєвський наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх військових в Україну та не братиме участі в сухопутних операціях. Він додав, що «сьогодні, зрештою, ніхто цього не очікує».

Крім того, заступник міністра зазначив, що Польща не виступає проти ідеї проведення навчальних місій ЄС в Україні, але самі поляки проводитимуть їх на своїй території.

Нагадаємо, інформація про жорстокі заходи під час перевірки громадян України на польсько-українському кордоні є фейковою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що польські прикордонники змушують громадян України роздягатися «до білизни», шукаючи «заборонені татуювання», а також перевіряють телефони. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото відповідних інформаційних стендів. Як повідомили Центру у Львівському прикордонному загоні, ці повідомлення є черговим прикладом російських інформаційних атак, спрямованих на підрив українсько-польських відносин», – йдеться у повідомленні.

ЦПД зауважує, що зображення інформаційних стендів, які поширюються, було змінено за допомогою графічних редакторів. Крім того, вони містять багато русизмів, орфографічних і пунктуаційних помилок, що є типовою ознакою фейку.

До слова, українські біженці у Польщі можуть залишитися без соціальної підтримки: новий президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон щодо допомоги громадянам України, який мав діяти до 4 березня 2026 року.