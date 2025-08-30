Головна Світ Політика
Міністр оборони Польщі назвав умови допомоги Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міністр оборони Польщі назвав умови допомоги Україні
Павел Залєвський наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх військових в Україну
фото: EPA

Варшава допоможе Україні з логістикою, але військ не відправлятиме

Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залєвський після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

За його словами, без такої підтримки «не буде ніяких гарантій безпеки». Міністри оборони країн ЄС обговорювали можливі гарантії для Києва, які б сприяли досягненню миру або підтриманню режиму припинення вогню.

Водночас, Павел Залєвський наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх військових в Україну та не братиме участі в сухопутних операціях. Він додав, що «сьогодні, зрештою, ніхто цього не очікує».

Крім того, заступник міністра зазначив, що Польща не виступає проти ідеї проведення навчальних місій ЄС в Україні, але самі поляки проводитимуть їх на своїй території.

Нагадаємо, інформація про жорстокі заходи під час перевірки громадян України на польсько-українському кордоні є фейковою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації. 

«Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що польські прикордонники змушують громадян України роздягатися «до білизни», шукаючи «заборонені татуювання», а також перевіряють телефони. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото відповідних інформаційних стендів. Як повідомили Центру у Львівському прикордонному загоні, ці повідомлення є черговим прикладом російських інформаційних атак, спрямованих на підрив українсько-польських відносин», – йдеться у повідомленні.

ЦПД зауважує, що зображення інформаційних стендів, які поширюються, було змінено за допомогою графічних редакторів. Крім того, вони містять багато русизмів, орфографічних і пунктуаційних помилок, що є типовою ознакою фейку.

До слова, українські біженці у Польщі можуть залишитися без соціальної підтримки: новий президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон щодо допомоги громадянам України, який мав діяти до 4 березня 2026 року.

Теги: Польща Україна військова допомога війна

