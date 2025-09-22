Головна Країна Політика
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Власюк зазначив, що у пакеті мають бути суттєві обмеження, спрямовані на скорочення доходів РФ
колаж: glavcom.ua

Прийняття 19-го пакету неодноразово відкладали через його важке узгодження всередині Євросоюзу та з США

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. Про це Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів.

«Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.

За словами Власюка, Україна підтримує позицію США щодо накладення мит на товари з країн, які купують російську нафту, зокрема з Китаю та Індії. Він вважає, що відмова Європи від російського палива цілком можлива і цей процес треба стимулювати.

«Максимально жорсткий сценарій передбачає суттєве або повне скорочення доходів від нафти і газу для російського бюджету. Один із найпотужніших варіантів – це тарифи чи інші спонукальні причини, за яких останні покупці російської нафти відмовляться її купувати або купуватимуть менше і в межах цінової стелі», – сказав Власюк.

Водночас він зазначив, що дискусія щодо санкційних кроків не має обмежуватися лише тарифами.

«Йдеться також і про санкції на танкери, структури тіньового флоту, НПЗ, порти. Це все можна і треба робити, незалежно від прийняття глобального рішення про накладення митних тарифів, яке для Європи не є таким простим, як, можливо, для США», – зазначив Владислав Власюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував тиждень максимальної дипломатії: заплановано близько 20 зустрічей із лідерами країн-партнерів, серед яких представники G7, ЄС, країн Азії та Латинської Америки. Основні теми – постачання озброєння, санкції проти РФ та фінансування відбудови.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Євросоюз нарешті анонсував заходи, які міститимуться в 19-му пакеті санкцій проти Росії. Їх прийняття за сприятливих обставин очікується вже цього тижня.

Підготовка до ухвалення чергового пакету тривала ще з липня, коли було прийнято попередній. Ухвалення 19-го було дещо відтерміновано через вимоги президента США Дональда Трампа до Євросоюзу запровадити 100% тарифи на товари з Китаю та Індії через купівлю ними російської нафти. Також Трамп поставив питання руба, закликавши самі європейські країни нарешті відмовитися від купівлі російських енергоносіїв. 

росія санкції Європа

