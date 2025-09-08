Європейські лідери відвідають США, щоб обговорити війну в Україні – Трамп

Трамп також анонсував дзвінок Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Деякі європейські лідери окремо приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок», – сказав Трамп.

Під час спілкування з журналістами після повернення з чемпіонату США з футболу в Нью-Йорку, Трамп також заявив, що незабаром поговорить з диктатором Володимиром Путіним.

Раніше джерела Associated Press повідомили, що команда європейських чиновників на чолі з посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном відвідає Міністерство фінансів США для переговорів щодо санкцій проти РФ.

За повідомленням АР, зустріч європейської та американської команд відбудеться у понеділок, 8 вересня.

ТакожТрамп заявив, що війна між Росією та Україною може бути завершена, і він впевнений, що зможе це зробити.

У традиційному для себе стилі Трамп згадав про свій досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів та критикував нинішню ситуацію.

«Слухай, я... ми це зробимо. Ситуація з Росією та Україною... ми її вирішимо. Я впевнений, що ми це зробимо. Я вірю, що ми це владнаємо, але я ними не задоволений. Мене не влаштовує нічого, що пов’язано з цією війною.

Це просто така марна трата великого людства. Я завершив сім, усі з яких було неможливо закінчити. Мені не потрібно їх перераховувати», – заявив Трамп.