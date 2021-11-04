Уряд хоче дозволити пожежникам штрафувати паліїв трави

Планується ввести адміністративну відповідальність за використання повітряних куль і «китайських ліхтариків» в населених пунктах

Кабінет міністрів схвалив законопроект про наділення пожежників правом виписувати штрафи для паліїв сухої рослинності. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram із посиланням на засідання Кабміну.

Йдеться про працівників відомчої, місцевої пожежної охорони, членів добровільної пожежної охорони та уповноважених посадовими особами сільських, селищних, міських рад.

Зазначається, що вищеперераховані працівники зможуть складати адміністративні протоколи на осіб, які займаються спалюванням сухостоїв.

Окрім цього, планується ввести адміністративну відповідальність за використання повітряних куль і «китайських ліхтариків» в населених пунктах.

«Проектом запроваджується адміністративна відповідальність за використання будь-яких пристроїв, підйом яких на висоту здійснюється за допомогою відкритого вогню (крім повітряних суден)», – йдеться у повідомленні.

При цьому, штрафи для фізичних осіб будуть становити від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас для юридичних осіб штрафи становитимуть від 630 до 1800 неоподаткованих мінімумів.