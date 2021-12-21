Шольц та Путін провели розмову: говорили про Україну

Канцлер Німеччини під час першої телефонної розмови з Путіним закликав РФ до негайної деескалації

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля. Перед цією бесідою Путін розмовляв з французьким президентом. Про розмову двох очільників повідомляють пресслужби адміністрації президента Росії та канцлера Німеччини.

Як зазначається на сайті пресцентру канцлера Німеччини, під час бесіди Шольц та Путін обговорили посилення російської військової присутності в Україні. Канцлер висловив стурбованість ситуацією і закликав до «нагальної деескалації».

Також під час телефонної розмови обговорили стан виконання Мінських домовленостей щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Канцлер наголосив на необхідності «просування переговорів у нормандському форматі».

Згідно з заявою Кремля, Путін закликав до серйозних переговорів щодо пропозицій щодо безпеки, запропонованих Сполученим Штатам і НАТО.

«Висловлена надія, що будуть організовані серйозні переговори з усіх порушених російською стороною питань», – йдеться в повідомленні Кремля.

Путін у розмові з новим канцлером Німеччини вкотре звинуватив Київ у невиконанні зобов'язань за Мінськими домовленостями.

«Володимир Путін у деталях інформував про стан справ на цьому напрямку (Мінські домовленості – ред.), зазначивши, зокрема, що Київ, як і раніше, наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями 2015 року, що, власне, заважає і можливому проведенню нового саміту в «нормандському форматі», – йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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