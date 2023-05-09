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Тут – не Москва: у Болгарії зі скандалом пройшла акція «Безсмертний полк» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тут – не Москва: у Болгарії зі скандалом пройшла акція «Безсмертний полк» (фото)
Муніципалітет Софії не погодив проведення «Безсмертного полку»
фото: glavcom.ua

Задля уникнення сутичок, навколо пам’ятника червоній армії були виставлені кордони з поліції,

9 травня в столиці Болгарії, незважаючи на заборону з боку мерії міста, пройшла проросійська акція безсмертний полк. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Організатором заходу традиційно став створений в 2016 році фонд «Безсмертний полк», метою якого, як заявляється в нього на сайті, є «збереження в кожній родині особистої пам’яті про покоління, яке було учасником Антифашистського Опору та Другої світової війни».

Незважаючи на те, що муніципалітет Софії не погодив проведення «Безсмертного полку», його організатори та учасники спочатку зібрались біля пам’ятника невідомому солдату, де поклали квіти, після чого вирушили колоною до пам’ятника червоній армії. Під час ходи вони несли болгарські та російські прапори, таблички з фотографіями ветеранів Другої світової війни, георгіївські стрічки та іншу символіку пов’язану з СРСР та «Днем перемоги». Серед натовпу був також помічений прапор т.зв. ДНР.

В той же час, біля пам’ятника червоній армії зібрались десятки громадян з протилежними настроями. Вони організували власну акцію під назвою «Хочемо болгарський пам’ятник», під час якої закликали до встановлення болгарського пам’ятника на місці пам’ятника червоній армії. «Ми хочемо, щоб була виправлена величезна несправедливість. У центрі нашої столиці мати бути великий, красивий і показовий пам’ятник нашій історії. Цей пам’ятник має нести позитивний заряд, викликати почуття гордості та сприйматись усіма громадянами, незалежно від їхніх політичних поглядів», – кажуть організатори опозиційної акції.

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Задля уникнення сутичок, навколо пам’ятника червоній армії були виставлені кордони з поліції, а до його підніжжя був зроблений спеціальний поліцейський коридор, щоб учасники «Безсмертного полка», могли виконати ритуал з покладання квітів.

При наближені «Безсмертного полка» до пам’ятника червоній армії, та весь час його перебування там, тривала словесна перепалка між учасниками обох акцій. Учасники «Хочемо болгарський пам’ятник» скандували: «Всі комуністи назад – Болгарія має національний шлях!», «Червоне сміття!», «Тут – не Москва!», «Болгарський пам’ятник». Зі свого боку, учасники «Безсмертного полка» відповідали: «Фашисти!», «НАТО геть!».

Також під час проросійської акції збирали підписи для проведення в країні «референдуму за мир і суверенітет», мета якого – домогтись, щоб Болгарія зайняла нейтралітет щодо російсько-української війни та припинила постачати зброю до України.

Нагадаємо, після того, як Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна «Безсмертний полк» у Москві, посольство РФ організувало дійство у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі.

Як повідомлялося, Росія цього року скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна «Безсмертний полк» у Москві. Також британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»

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Теги: росія акція путін Болгарія Москва

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