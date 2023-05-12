«Болгарія за мир». Кремль знайшов нову роботу для «антиваксерів»

Хто і навіщо влаштовує референдум у Болгарії

З наближенням контрнаступу, Москва докладає максимальних зусиль, щоби зірвати її підготовку, зокрема – постачання Україні озброєння і техніки західними партнерами. Для цього у хід іде все, насамперед – проросійські сили у країнах Євросоюзу і НАТО. А серед основних інструментів, які ті наразі активно використовують, є організація «референдумів за мир». План Кремля полягає у тому, щоби шляхом всенародного опитування і під миролюбними гаслами, змусити уряди європейських країн припинити військову підтримку України і навпаки – схиляти її до вигідного РФ перемир’я.

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Традиційно однією з пріоритетних країн для подібних кремлівських спецоперацій є Болгарія.

«Давайте покажемо настрій болгарського народу, який полягає у тому, що Болгарія не готується вступати у війну», – заявив один з організаторів «Всеболгарського маршу за мир і нейтралітет», організованого у Софії та інших болгарських містах 23 квітня. Там же було оголошено і про початок збору підписів за проведення у країні «референдуму за мир і суверенітет».

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Якщо болгарські русофіли зберуть більше 400 тис. підписів, владі доведеться оголосити референдум фото: glavcom.ua

Це, до речі, не єдиний референдум, який планують організувати у Болгарії і який слугує інтересам Кремля. У країні протягом певного часу триває збір підписів проти входження Болгарії у Єврозону, організований проросійською партією «Відродження». І, як заявляють його організатори, їм вже вдалося зібрати достатню кількість голосів для того, щоби парламент призначив всенародне опитування. Очевидно надихнувшись успіхом своїх проксі у питанні євро, кремлівські стратеги вирішили, що такий же підхід може бути ефективний і у питанні протидії постачанню Україні болгарської зброї. Тим більше, що зараз для цього у Кремля є сприятливі умови: у Болгарії вже давно немає стабільно працюючого уряду, парламент працює від виборів до виборів, а вся влада у країні зосереджена у руках президента, який відкрито виступає проти надання Україні військової допомоги.

Хто є організаторами і навіщо вони це роблять

В ініціативному комітеті та громадській раді «референдуму за мир і суверенітет» – ті ж самі люди, які виступали проти входження країни у єврозону та поширення у країні «гендерної ідеології», проти розвідки у Болгарії родовищ сланцевого газу, торгових угод ЄС із США та Канадою. Ці ж люди були активними «антиваксерами», підтримують путінську «спецоперацію» і є колишніми членами проросійських політичних сил – «Відродження», Болгарської соціалістичної партії, «Поза ЄС і НАТО» тощо. Є тут, до речі, і «журналіст-розслідувач» Діляна Гайтанджієва, відома своїми публікаціями про американські біолабораторії в Україні та Грузії.

Організатори референдуму маніпулюють, залякуючи болгар мобілізацією і бомбами, що полетять на їхні голови фото: glavcom.ua

На свій референдум вони хочуть винести аж шість питань. Ось ті, що безпосередньо стосуються зовнішньої політики і, зокрема, підтримки України:

Чи підтримуєте ви встановлення національної політики військового нейтралітету Болгарії щодо всіх конфліктів поза межами її території?

Чи підтримуєте ви, щоби відправлення та використання болгарських збройних сил за межами країни у зв’язку зі збройним конфліктом вирішувалось лише на національному референдумі?

Чи підтримуєте ви, щоби перебування іноземних військових формувань на території країни, викликане збройним конфліктом за межами Болгарії, вирішувалося лише на національному референдумі?

Очевидно, що вищевказані питання спрямовані на припинення постачання Болгарією зброї до України та суперечать участі країни у НАТО в якості повноправного члена, зокрема, взятим нею зобов’язанням щодо колективної оборони Альянсу. Збір підписів для проведення референдуму здійснюється під час масових проросійських заходів, зокрема під час так званих «маршів за мир» чи нещодавнього «Безсмертного полку», а також через спеціальних координаторів у всіх великих містах Болгарії і у деяких країнах закордоном, де присутня болгарська громада.

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Гра на страхах та емоціях

Назва «референдум за мир і суверенітет» на перший погляд має доволі нейтральний вигляд і не містить згадок про Україну. Проте, за цими миролюбними і безневинними словами криється чітка установка Кремля. «Мир» – це припинення постачання зброї і боєприпасів до України, підтримка і просування на європейському рівні ідеї щодо перемир’я на фронті, яке вже тривалий час безуспішно випрошує Москва. «Суверенітет» – це, як мінімум, прийняття Болгарією «незалежних» по відношенню до ЄС і НАТО рішень, тобто, тих, які мають дестабілізувати і посилювати розкол в обох організаціях. А як максимум – вихід країни з обох блоків. Доповнюється все це емоційними меседжами про те, що у війні гинуть обидва народи, які є братніми для болгар, а також про втягування Болгарії у війну.

«Мир» – це припинення постачання зброї і боєприпасів до України. а «Суверенітет» – це вихід Болгарії з ЄС і НАТО

«Крок за кроком, маленькими кроками, без особливого шуму Болгарія і болгари наближаються до війни... От чому ми проводимо цей референдум – щоби болгари сказали, чи хочуть вони, щоби їхні діти були принесені у жертву іноземним інтересам, а їхня земля – ​​цей райський сад – була перетворена на місце бомбардування», – йдеться у заяві ініціативного комітету референдуму.

Підписи за референдум збирають під час проросійських акцій та мітингів фото: glavcom.ua

Ось ще декілька прикладів відвертих маніпуляцій, які просуваються організаторами референдуму під час публічних заходів, у ЗМІ та соцмережах:

існує ймовірність того, що болгарські громадяни будуть мобілізовані і відправлені на війну, якщо вона розшириться і якщо болгарські політики ухвалять рішення, які втягнуть Болгарію у прямий військовий конфлікт;

наразі у Болгарії здійснюється підготовка болгарських військових до відправки у зону бойових дій в Україні;

болгарські громадяни чоловічої статі отримують повістки для відвідування пунктів комплектування збройних сил, що говорить про те, що Болгарія, ймовірно, починає підготовку до відправки солдатів в Україну;

ідея запровадити військову підготовку для учнів 10 та 11 класів має на меті підготувати молодь до відправки у зону бойових дій в Україні. Тому учні старших класів повинні не відвідувати заняття з військової підготовки, інакше вони підлягатимуть мобілізації та відправці на фронт.

До речі, ці та інші подібні маніпулятивні тези активно поширювались болгарськими проросійськими партіями під час останньої парламентської передвиборчої кампанії. Враховуючи те, що всі вони мали доступ до загальнонаціональних ЗМІ, кремлівські інформаційні установки мали змогу охоплювати якнайширшу аудиторію.

Що говорить закон

Відповідно до Закону Болгарії «Про безпосередню участь громадян у державній владі та місцевому самоврядуванні», референдуми не можуть бути організовані з питань, які є частиною міжнародних договорів, уже прийнятих і ратифікованих на державному рівні (тобто стосовно членства країни в Євросоюзі і НАТО).

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Для того, щоби референдум був проведений, ініціативні комітети повинні зібрати не менше 200 тис. підписів болгарських громадян, які мають виборче право. Якщо підписів зібрано більше 400 тис., парламент зобов’язаний прийняти рішення про призначення референдуму. Якщо ж підписів зібрано від 200 до 400 тис., парламент вирішує, чи слід проводити такий референдум. Зокрема, постійні парламентські комісії надають свої висновки, на основі яких, головна комісія (у випадку референдуму – це Комісія з питань прямої участі громадян і взаємодії з громадянським суспільством) готує проект рішення.

Також, відповідно до Кримінального кодексу Болгарії, маніпулятивні тези, які поширюються ініціаторами референдуму, є свідомим публічним поширенням брехні, яка може викликати страх і паніку у населення. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.

Мир, за версією проросійських болгар – це не заважати Кремлю фото з відкритих джерел

Тим не менше, болгарська влада не сильно перешкоджає ні «маршам за мир», ні різного роду референдумам, які розколюють болгарське суспільство і працюють в інтересах Кремля. Поясненням такої толерантності до «мирних» ініціатив проросійських елементів у Болгарії може бути те, що вони, у цілому, збігаються із позицією, яку займають щодо російсько-української війни та підтримки України озброєнням президент Румен Радев та призначений ним тимчасовий уряд.

Для Кремля будь-який результат – хороший

Наразі немає можливості сказати, чи вдасться ініціаторам «референдуму за мир і суверенітет» зібрати необхідну кількість голосів для того, щоби він був проведений. Навіть якщо вони їх зберуть, багато залежатиме від парламентських комісій, зокрема, від Комісії з питань прямої участі громадян і взаємодії з громадянським суспільством, що, як очікується, складатиметься переважно з представників проєвропейських сил.

Тим не менше, безвідносно того, буде «референдум за мир і суверенітет» проведений чи ні, сама діяльність з його підготовки вже виконує вигідну для Кремля роботу. Вона розколює болгарське суспільство і посилює у ньому невдоволення діями держави через військову підтримку України, а також членством країни у НАТО і ЄС. Крім того, «мирними ініціативами» болгарських русофілів Кремль має змогу показати, що незважаючи на військову агресію, частина населення Болгарії досі прихильно ставиться до Росії і виступає проти постачання болгарської зброї до України. Тож навіть якщо хитра затія з референдумом не завершиться безпосередньо волевиявленням, те, що відбувається навколо нього вже зараз, не може не задовольняти Кремль.

Ігор Федик, «Главком»