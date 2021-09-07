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    Українська делегація проігнорувала виступ Росії на конференції голів парламентів

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    Офіційна делегація України прийняла свідоме рішення проігнорувати пропагандистський виступ представниці країни-агресора - Українська делегація проігнорувала виступ Росії на конференції голів парламентів
    Офіційна делегація України прийняла свідоме рішення проігнорувати пропагандистський виступ представниці країни-агресора
    Фото: Олена Кондратюк / Facebook

    Наша делегація не була присутня в залі під час виступу голови Ради Федерації РФ на п’ятій Всесвітній конференції голів парламентів

    Офіційна делегація України, яку очолює заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, вперше з 2005 року бере активну участь у роботі на п’ятій Всесвітній конференції голів парламентів. Проте, українська делегація залишила засідання у Відні під час виступу голови Ради Федерації РФ.

    «Наша делегація не була присутня в залі під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на п’ятій Всесвітній конференції голів парламентів, що проходить у Відні. Ми прийняли свідоме рішення проігнорувати пропагандистський виступ представниці країни-агресора», – написала у Facebook Олена Кондратюк.

    Вона також додала, що «Росія має забратися з Криму і з Донбасу, перестати нас вбивати, повернути заручників».

    «Нам немає чого їх слухати, як і спілкуватися на рівні парламентів», – резюмувала заступниця голови Верховної Ради.

    Зазначимо, за підсумками п’ятої Всесвітньої конференції спікерів парламентів очікується ухвалення спільної резолюції «Керівництво парламентів за ефективніший мультилатералізм, що забезпечує мир та стійкий розвиток для людей і планети».

    Варто наголосити, що Міжпарламентський Союз – найповажніша всесвітня організація національних парламентів, яка була заснована у 1889 році у Парижі. Членами цієї організації є 178 парламентів країн світу. Ще 12 регіональних парламентських асамблей долучені у якості асоційованих членів.

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    Теги: Росія політика Україна Відень парламент Олена Кондратюк
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    Українська делегація проігнорувала виступ Росії на конференції голів парламентів