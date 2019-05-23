В ЄС вважають, що СБУ має позбутися функцій у сфері економічної злочинності



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В СБУ є управління "К", яке займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю

У СБУ є дві зайві функції – розслідування економічних злочинів та організованої злочинності

У представництві Євросоюзу в Україні вважають, що функції Служби безпеки України мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці.

«Якщо Служба безпеки України має намір посилити співпрацю з міжнародними партнерами, дуже важливо підвищити рівень довіри на міжнародному рівні та всередині країни», - сказала заступник голови представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн під час шостої зустрічі парламентсько-громадянської платформи в четвер у Києві.

Вона зазначила, що відсутність реформ у СБУ перешкоджає зміцненню довіри та подальшій інтеграції України до західних країн, через що реформу спецслужби, на її думку, необхідно реалізовувати в найкоротші терміни.

«Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці. Водночас СБУ має позбутися функцій у сфері економічної та організованої злочинності», - констатувала заступник голови представництва ЄС.

Крім того, вона висловила сподівання, що новий президент і майбутній склад Верховної Ради продовжать реформування судового та правоохоронного сектора, яке проводилося протягом останніх років. Зокрема, за її словами, необхідно удосконалити систему добору суддів та введення ефективних критеріїв оцінки їхньої доброчесності.

Крім того, Вайдеманн зазначила, що повноцінне реформування має торкнутися й органів прокуратури.

Крім того, вона сподівається, що новий президент України продовжить слідувати європейській та євроатлантичній інтеграції.