В комітеті Ради з нацбезпеки намагаються сфальсифікувати текст закону про олігархів, – нардеп

23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії

«На рівні комітету хочуть передбачити в тексті закону, що повноваження призначати олігархів отримає РНБО», – Завгородній

Комітет з питань національної безпеки і оборони намагається за вказівкою Офісу президента сфальсифікувати фінальний текст скандального законопроєкту про олігархів.

Про це заявив народний депутат (ОПЗЖ) Юрій Завгородній.

«Я знаю, що в комітеті з питань національної безпеки і оборони намагаються сьогодні зробити певні антизаконні маніпуляції, виконуючи вказівку Офісу президента. Те, що намагаються зробити, якщо вони це зроблять всупереч тому, що проголосовано в сесійній залі, це кримінальний злочин», – заявив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

За його словами, на рівні комітету хочуть передбачити в тексті закону, що повноваження призначати олігархів отримає Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.