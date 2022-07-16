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    Політика

    У східній Європі активізувалися спецслужби РФ – розвідка

    Європейці звертаються до поліції після пропозицій про співпрацю від росіян - У східній Європі активізувалися спецслужби РФ – розвідка
    Європейці звертаються до поліції після пропозицій про співпрацю від росіян
    фото з відкритих джерел

    Російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад

    Спецслужби Росії активізували діяльність в країнах східної Європи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

    Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

    «Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї», – йдеться у повідомленні розвідки.

    У прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

    Натомість отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки.

    Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали помічника нардепа, який вісім років працював на ФСБ.

    Як повідомлялося, США підтримали вислання офіцерів російської розвідки з Європи.

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    Теги: розвідка росія окупанти ФСБ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    У східній Європі активізувалися спецслужби РФ – розвідка