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  4. Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – розвідка
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    Економіка

    Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – розвідка

    Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – розвідка
    фото: ГУР

    Влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни за рахунок максимального стимулювання контрабанди

    Командуванню Державного прикордонного комітету Білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    «Таке рішення пов'язано з різким погіршенням фінансової ситуації в країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тому влада Білорусі сподівається частково знизити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. Насамперед – тютюнових виробів місцевих виробників», – сказано у повідомленні на сайті розвідки.

    Крім того, як зазначають у розвідці, так режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі (а надалі і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялися з країн ЄС.

    «Щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС. Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, поліція посилила боротьбу з диверсантами біля кордону з Білоруссю.

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    Теги: Білорусь розвідка росія окупанти санкції Міноборони війна ринок Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – розвідка