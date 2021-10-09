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    Зеленський відреагував на затримку роботи із обрання керівника САП

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    Президент відреагував на повільне призначення лише після міжнародної оцінки ситуації - Зеленський відреагував на затримку роботи із обрання керівника САП
    Президент відреагував на повільне призначення лише після міжнародної оцінки ситуації
    фото з відкритих джерел

    Реакція президента з'явилася після реакції ЄС та США на затримку обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

    Володимир Зеленський заявив, що члени комісії повинні виконувати свій обов'язок і таки обрати голову САП. Про це він написав у Twitter.

    «Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить», – написав президент.

    Він зазначив, що для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом.

    Раніше стало відомо, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це ідеться в заяві Посольства США в Україні.

    Зазначається також, що цей орган є вирішальним у боротьбі з корупцією на високому рівні.

    Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

    Тим чаасом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

    Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

    Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

    Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

    Теги: ЄС Генпрокурор США конкурс САП Володимир Зеленський Назар Холодницький Twitter президент звільнення
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    Зеленський відреагував на затримку роботи із обрання керівника САП