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    «Євросолідарність» стверджує, що під будинком Порошенка зібрались «проплачені тітушки» (відео)

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    Молодики намагалися зображати протест та невдоволення - «Євросолідарність» стверджує, що під будинком Порошенка зібрались «проплачені тітушки» (відео)
    Молодики намагалися зображати протест та невдоволення
    фото Facebook/Олександр Погребиський

    Відомо, що за подібні мітинги тітушки отримують 500 – 600 грн в одні руки

    Біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

    Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.

    Депутат Київської міськради Олександр Погребиський описуючи подію, звинуватив президента Володимира Зеленського у влаштовуванні провокацій проти Петра Порошенка.

    «Знову проплачені мітинги в Козині. Володимир Олександрович Зеленський нервує та хоче зрежисувати картинку, нібито як мітингувальники яких ви бачите мітингують проти Порошенка… Нічого нового команда партії регіонів, яка тепер оточує Зеленського не може народити!» – написав депутат.

    Блогер Луганський у своєму Telegram обурився тим, що для подібних акцій влада використовує навіть дітей, та розмістив відео-підтвердження.

    Нагадаємо, це не перша акція проплачених тітушок проти Претра Порошенка. Нагадаємо, більше як сотня «тітушок» у Дніпрі хотіли зірвати Куліш-Фест у парку «Зелений гай«, де зібралися близько 1 тис. людей – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми.

    «Тітушки» нецензурно висловлювалися на адресу «Євросолідарності» та Порошенка, кричали, що «им не место в Днепропетровске». Обурені дніпряни не дозволили молодикам зіпсувати свято.

    Відео із парку опублікувала молодіжна активістка Дінара Габібуллаєва. На ньому видно, що один з провокаторів нетверезий. Перед провокацією в парку молодиків також бачили біля офісу «ЄС».

    Як повідомлялося, раніше напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

    Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.

    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність депутат акція активісти президент тітушки
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    «Євросолідарність» стверджує, що під будинком Порошенка зібрались «проплачені тітушки» (відео)