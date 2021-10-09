«Євросолідарність» стверджує, що під будинком Порошенка зібрались «проплачені тітушки» (відео)

Відомо, що за подібні мітинги тітушки отримують 500 – 600 грн в одні руки

Біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.

Депутат Київської міськради Олександр Погребиський описуючи подію, звинуватив президента Володимира Зеленського у влаштовуванні провокацій проти Петра Порошенка.

«Знову проплачені мітинги в Козині. Володимир Олександрович Зеленський нервує та хоче зрежисувати картинку, нібито як мітингувальники яких ви бачите мітингують проти Порошенка… Нічого нового команда партії регіонів, яка тепер оточує Зеленського не може народити!» – написав депутат.

Блогер Луганський у своєму Telegram обурився тим, що для подібних акцій влада використовує навіть дітей, та розмістив відео-підтвердження.

Нагадаємо, це не перша акція проплачених тітушок проти Претра Порошенка. Нагадаємо, більше як сотня «тітушок» у Дніпрі хотіли зірвати Куліш-Фест у парку «Зелений гай«, де зібралися близько 1 тис. людей – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми.

«Тітушки» нецензурно висловлювалися на адресу «Євросолідарності» та Порошенка, кричали, що «им не место в Днепропетровске». Обурені дніпряни не дозволили молодикам зіпсувати свято.

Відео із парку опублікувала молодіжна активістка Дінара Габібуллаєва. На ньому видно, що один з провокаторів нетверезий. Перед провокацією в парку молодиків також бачили біля офісу «ЄС».

Як повідомлялося, раніше напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.