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В Україні стартують пілотні проєкти з відновлення деокупованих територій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні стартують пілотні проєкти з відновлення деокупованих територій
фото: Урядовий портал

Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо

В Україні визначили дати та населені пункти кількох областей на деокупованих територіях, де буде дано старт пілотним проектам з комплексного відновлення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі. 

Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better.

«Визначили дати й перші проєкти комплексної відбудови за новим законодавством на звільнених територіях. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик», – повідомив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів у відбудові України.

Нагадаємо, відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

Теги: будівництво Україна Денис Шмигаль уряд

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