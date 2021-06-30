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    В Україну дозволили ввозити незареєстровані пестициди

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    Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє ввезення в Україну зразків інноваційних засобів захисту рослин - В Україну дозволили ввозити незареєстровані пестициди
    Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє ввезення в Україну зразків інноваційних засобів захисту рослин
    Фото: agropolit

    Законопроєкт підтримав 291 народний депутат

    Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2289, який дозволяє ввезення в Україну зразків інноваційних засобів захисту рослин (ЗЗР) для наукових досліджень і державних випробувань.

    Законопроєкт підтримав 291 народний депутат на засіданні парламенту 30 червня.

    Так, документ скасовує правку від 2015 року, яка забороняє випробування імпортних пестицидів без їх попередньої реєстрації в країні походження.

    Законопроєкт вносить зміни до ст. 4 закону Про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів в Україну.

    Із закону виключається норма, згідно з якою обов’язковою умовою ввезення і застосування в Україні зразків незареєстрованих пестицидів є документальне підтвердження їх держреєстрації в країні виробництва.

    Згідно з пояснювальною запискою до документа, усувається колізія правових норм із регулювання ввезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів, а дозволяється застосовувати, зберігати, продавати, рекламувати та транспортувати залишки ввезених препаратів протягом двох років після закінчення терміну їх реєстрації.

    Раніше повідомлялося, що у грудні 2020 року депутатська група «Довіра» за сприяння фракцій «ЄС», «Голос» і частково «Слуги народу» пролобіювала небезпечний законопроєкт про пестициди й агрохімікати.

    Натомість заступник міністра розвитку економіки Сергій Глущенко заявив, що законопроєкт вигідний для українських сільгоспвиробників.

    «Ми зможемо отримати доступ до сучасних препаратів, які використовуються в інших країнах. Наприклад, це можуть бути більш ефективні препарати, яких потрібно менше вносити на поля, це можуть бути препарати більш безпечні для людей та довкілля», – сказав він.

    Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №2289 про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України».

    Теги: Верховна Рада закон Україна домогосподарство фермерство фермерське господарство
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    В Україну дозволили ввозити незареєстровані пестициди