«Вагнергейт». Партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні

Порошенко готовий дати покази СБУ

У «Європейській солідарності» відреагували на звіт роботи Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо «вагнерівців». У партії заявили, що глава комісії Мар’яна Безугла «поширила відверту брехню». Про це повідомила пресслужба «Євросолідарності».

«Саме п’ятий президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації проти т. зв. ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб. Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?» – йдеться у повідомленні.

«ПсевдоТСК винятково з вірних «слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету – прикрити і захистити зрадників в Офісі президента», – наголосили в «ЄС» .

У партії зазначили, що Порошенко готовий дати покази СБУ у цій справі.

Перед тим ТСК щодо розслідування справи «вагнеріців» дійшла до висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко не міг санкціонувати цей операцію, оскільки її планували у липні 2020 року.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.