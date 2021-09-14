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    Законопроєкт про олігархів. Cоратниця Порошенка відчула недобре

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    Южаніна вважає, що&nbsp;законопроєкт про олігархів спрямований виключно на усунення політичної конкуренції - Законопроєкт про олігархів. Cоратниця Порошенка відчула недобре
    Южаніна вважає, що законопроєкт про олігархів спрямований виключно на усунення політичної конкуренції

    Закон про олігархів спеціально розроблений для переслідування політичних опонентів, – Южаніна

    Проект закону про так звану деолігархізацію розроблений спеціально проти політичних опонентів діючої влади.

    Про це заявила народний депутат Ніна Южаніна (партія «Європейська Солідарність») в ефірі телеканалу «Наш».

    «Абсолютно очевидним з політичної точки зору, що він (міністр юстиції Денис Малюська – прим.) підбирав критерії олігархів для того, щоб одна людина точно не могла продовжувати політичну діяльність. Це закон не про деолігархізацію, ні в якому разі! Це закон проти однієї особи», – заявила нардеп.

    Вона додала, що цей проект спрямований виключно на усунення політичної конкуренції і переслідування опозиційних політиків.

    Як повідомлялося, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеційської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

    10 вересня Разумков направив законопроєкт для отримання висновку до Венеційської комісії.

    Нагадаємо, проект закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проект до Венеціанської комісії.

    Причинна – неконституційність норм цього законопроекту і порушення ним базових прав людини.

    Ідею передачі проекту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

    Теги: ЄС Європейська солідарність Ніна Южаніна олігархи закон YES Людмила Денісова Денис Малюська деолігархізація
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    Законопроєкт про олігархів. Cоратниця Порошенка відчула недобре