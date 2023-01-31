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ВАКС постановив примусово доставити нардепа на судове засідання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС постановив примусово доставити нардепа на судове засідання
Суд тричі визнавав причини неявки до суду Максима Пашковського неповажними
фото з відкритих джерел

Наступне засідання у справі Пашковського призначено на 3 лютого

Вищий антикорупційний суд через неявку народного депутата постановив здійснити його примусовий привід на судове засідання. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«31 січня 2023 року у Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання з розгляду справи за обвинуваченням народного депутата України у декларуванні недостовірних відомостей. Проте засідання вкотре не відбулось, у зв’язку з неявкою обвинуваченого», – йдеться в повідмоленні.

Зазначається, що зважаючи на неявку, судді постановили здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції із застосуванням власних технічних засобів.

Суд тричі визнавав причини неявки до суду згаданого депутата неповажними та зобов’язував сплатити грошові стягнення.

Наступне засідання у цій справі призначено на 3 лютого.

У САП нагадали, що у декларації за 2020 рік депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. У грудні 2022 року справу за фактом декларування недостовірної інформації стосовно нардепа скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Прокуратура не називає ім'я нардепа, але, ймовірно йдеться про «Слугу народу» Максима Пашковського.

Нагадаємо, вчора Вищий антикорупційний суд не зміг розглянути справу нардепа Олександра Трухіна, якого звинувачують у спробі підкупу поліцейських на місці ДТП, оскільки депутат не з'явився на засідання – перебуває за кордоном. 

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Теги: партія Слуга народу Верховна Рада суд

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