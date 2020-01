У західній коаліції заперечили свою причетність до авіаудару під Багдадом

За даними ЗМІ, удар було завдано американською авіацією

Внаслідок нового авіаудару під Багдадом загинуло щонайменше шість людей. Іракські ЗМІ повідомляють, що відповідальними за обстріл є США. Натомість у західній коаліції заперечили, що здійснювали це бомбардування.

Через добу після того, як американські військові в Багдаді ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) «Аль-Кудс», вранці у суботу, 4 січня, на північ від столиці Іраку було завдано нового авіаудару. За даними ЗМІ, під обстріл потрапила автоколона проіранського збройного угруповання. Мова йде про шиїтське збройне формування «Аль-Хашд аш-Шабі», повідомила агенція AFP.

Внаслідок удару загинули шість людей і ще троє отримали тяжкі поранення, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела в іракській армії. Поки точно не відомо, хто відповідальний за новий авіаудар. Однак іракський державний телеканал повідомив, що його завдали сили США.

Своєю чергою у шиїтському ополченні Іраку повідомили, що удар було завдано по колоні медиків, а не військових. «Початкові джерела підтверджують, що удар був націлений на конвой медиків «Сил народної мобілізації» біля стадіону «Таджі» в Багдаді (стадіон розташований у передмісті північної частини Багдада недалеко від міста Таджі. – ред.)», – йдеться у повідомленні. Нового авіаудару було завдано за кілька годин до запланованого у Багдаді жалобного маршу на честь Касема Сулеймані та заступника ватажка «Аль-Хашд аш-Шабі» Абу Махді аль-Мухандіса.

Тим часом у міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США зранку у суботу заперечили здійснення авіаударів в районі табору «Таджі» на північ від Багдаду в останні дні.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.