У західній коаліції заперечили свою причетність до авіаудару під Багдадом



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За даними ЗМІ, удар було завдано американською авіацією

Внаслідок нового авіаудару під Багдадом загинуло щонайменше шість людей. Іракські ЗМІ повідомляють, що відповідальними за обстріл є США. Натомість у західній коаліції заперечили, що здійснювали це бомбардування.

Через добу після того, як американські військові в Багдаді ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) «Аль-Кудс», вранці у суботу, 4 січня, на північ від столиці Іраку було завдано нового авіаудару. За даними ЗМІ, під обстріл потрапила автоколона проіранського збройного угруповання. Мова йде про шиїтське збройне формування «Аль-Хашд аш-Шабі», повідомила агенція AFP.

Внаслідок удару загинули шість людей і ще троє отримали тяжкі поранення, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела в іракській армії. Поки точно не відомо, хто відповідальний за новий авіаудар. Однак іракський державний телеканал повідомив, що його завдали сили США.

Своєю чергою у шиїтському ополченні Іраку повідомили, що удар було завдано по колоні медиків, а не військових. «Початкові джерела підтверджують, що удар був націлений на конвой медиків «Сил народної мобілізації» біля стадіону «Таджі» в Багдаді (стадіон розташований у передмісті північної частини Багдада недалеко від міста Таджі. – ред.)», – йдеться у повідомленні. Нового авіаудару було завдано за кілька годин до запланованого у Багдаді жалобного маршу на честь Касема Сулеймані та заступника ватажка «Аль-Хашд аш-Шабі» Абу Махді аль-Мухандіса.

Тим часом у міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США зранку у суботу заперечили здійснення авіаударів в районі табору «Таджі» на північ від Багдаду в останні дні.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020

Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

Нагадаємо, США завдали нового авіаудару в Іраку, шестеро загиблих.