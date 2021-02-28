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    28 лютого у США оголосять переможців кінопремії «Золотий глобус-2021»

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    Церемонія нагородження відбудеться у віртуальному форматі з онлайн-трансляцією - 28 лютого у США оголосять переможців кінопремії «Золотий глобус-2021»

    Церемонія нагородження відбудеться у віртуальному форматі з онлайн-трансляцією

    Церемонію вестимуть американські акторки комедійного жанру

    Організатори престижної американської кінопремії «Золотий глобус» у неділю готуються оголосити переможців 78-ї церемонії у 25 представлених номінаціях.

    Сам захід проведуть у віртуальному форматі з онлайн-трансляцією з Нью-Йорка та Лос-Анджелеса, – повідомляє Укрінформ.

    Ці два міста обрані невипадково. Таким чином організатори хочуть об’єднати Америку «від узбережжя до узбережжя» у найскладніший для кіноіндустрії рік пандемії. Церемонію вестимуть американські акторки комедійного жанру Елізабет «Тіна» Фей – з атлантичного узбережжя, а також Емі Мередіт Полер – у місті, що омиває Тихий океан.

    Очікується, що на додаток до 25 представлених цього року номінацій, будуть вручені додаткові нагороди. Так, видатна голлівудська акторка Джейн Фонда отримає премію Сессіля Блаунта де Мілля, а сценарист та режисер Норман Лір буде нагороджений премією Керол Бернет.

    Американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми.
    Зазвичай церемонія «Золотого глобуса» розпочинає сезон престижних нагород у кіно- й телеіндустрії. За традицією, нагородження відбувається за результатами голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

    Нагадаємо, французького актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні.

    Як повідомлялося, американська академія кінематографічних мистецтв і наук не включила українські фільми до короткого списку претендентів на отримання премії «Оскар». Номінанти на премію «Оскар» стануть відомі 15 березня.

    Теги: США кіно культура Оскар
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